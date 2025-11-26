CFR Marfă lasă în urmă datorii de miliarde de lei

Compania a acumulat în toți acești ani datorii record. Acum mai are de achitat 2,5 miliarde de lei, cu tot cu penalități, către CFR SA, administratorul căii ferate și 1,2 miliarde de lei către ANAF.

Până la finalul anului, CFR Marfă va fi lichidată și înlocuită de o altă companie de stat tot din bani publici, creată de la zero, cu un capital de 1,52 de miliarde de lei.

Potrivit unor surse din presă, CFR Marfă închiriază de la noua companie, la un cost de 7,5 milioane de lei pe lună, cele 200 de locomotive pe care i le-a vândut anterior.