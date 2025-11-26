Deși a solicitat 1,8 miliarde de lei, Guvernul a aprobat pentru minister o sumă mai mică, dar suficientă pentru acoperirea principalelor obligații financiare, inclusiv plata datoriilor către Alstom de către Metrorex.

Ministrul Ciprian Șerban a explicat necesitatea subvențiilor pentru transportul public, menționând că acestea sunt o practică uzuală la nivel internațional, esențială pentru menținerea serviciilor de transport în condiții bune și accesibile pentru populație. În plus față de subvenții, o parte din bani vor fi direcționați către acoperirea datoriilor vechi ale companiilor de stat din domeniul transporturilor.

„Ministerul Transporturilor a cerut un miliard opt sute la această rectificare. Sunt mulţi bani. Din discuţiile pe care le-am avut cu ministrul Finanţelor, cred că vom primi undeva în jur de 750-800 de milioane. Marea parte a banilor sunt pentru subvenţiile de la Metrorex şi de la CFR şi pentru plata datoriilor către Alstom pe care ştiţi că Metrorex le are”, a declarat Ciprian Şerban, miercuri, într-o conferinţă de presă, scrie News.ro.

„Pentru că în toată lumea se plătesc subvenţii la transportul public. De asta este nevoie de subvenţii”, a explicat ministrul Transporturilor.

În ceea ce privește restructurarea companiilor de stat din subordinea Ministerului Transporturilor, ministrul a declarat că o analiză este în curs și că lista companiilor ce vor fi propuse pentru restructurare va fi comunicată public ulterior. Această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a sectorului de transporturi și reducere a pierderilor financiare.

Astăzi, mai devreme, sindicaliștii de la metrou cereau, în contextul impasului discuțiilor dintre aceștia și Metrorex privind semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă, majorări salariale pentru a compensa inflația, în timp ce administrația Metrorex susținea că, în contextul măsurilor de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan, este puțin probabil ca angajații să primească sporuri sau creșteri salariale.

