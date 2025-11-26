Sindicaliștii de la metrou cer majorări salariale pentru a compensa inflația, în timp ce administrația Metrorex susține că, în contextul măsurilor de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan, este puțin probabil ca angajații să primească sporuri sau creșteri salariale.

Surse administrative citate de Gândul afirmă că angajații ar trebui să fie mulțumiți dacă își păstrează veniturile actuale, având în vedere că în multe alte sectoare au fost operate tăieri salariale sau eliminări de sporuri. Totuși, tensiunile sunt mari, iar sindicaliștii iau în calcul declanșarea unei greve care ar putea paraliza transportul cu metroul din Capitală.

„Angajații Metrorex ar trebui să fie mulțumiți dacă rămân cu ce venituri au acum. Asta în condițiile în care peste tot se taie, fie din sporuri, fie din salarii”, au spus pentru Gândul surse administrative.

În acest context dificil, negocierile par blocate, iar angajații Metrorex se pregătesc să intensifice protestele dacă nu se găsește o soluție care să țină cont de cererile lor salariale. Situația tensionată vine într-un moment în care transportul public este esențial pentru mobilitatea bucureștenilor, iar o grevă ar afecta grav fluxul zilnic al acestora.