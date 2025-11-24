Toate aceste lucruri în contextul în care Ilie Bolojan se laudă cu 10 miliarde de lei la buget. Oamenii sunt în continuare taxați și aproape 15.000 de angajați CFR nu și-au primit salariul încă din luna octombrie.

Aceștia sunt extrem de dezamăgiți și amenință cu o grevă generală. Au trimis o scrisoare deschisă către premier și către liderii din coaliție, în care acuză că sistemul este unul abandonat și, deși ei fac toate eforturile să îl țină în viață, nu sunt plătiți.

În prag de sărbători se vor scumpi biletele, dar și abonamentele, cu 10%.