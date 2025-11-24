15.000 de angajați CFR nu și-au primit salariul din octombrie, Bolojan se laudă că a făcut economie. CFR amenință cu grevă generală

15.000 de angajați CFR nu și-au primit salariul din octombrie și amenință cu grevă generală/ foto: arhivă
15.000 de angajați din cadrul sectorului feroviar nu și-au primit salariile. Acum, angajații amenință că vor intra în grevă generală. Oamenii nu-și primesc banii pentru care muncesc, dar statul se lauda cu 10 miliarde de lei în plus la buget, bani obținuți tot din tăieri. În același timp și prețul biletelor de tren crește chiar înainte de sărbători. Sindicaliştii au transmis o scrisoare deschisă către premier şi către liderii coaliţiei de guvernare.

Toate aceste lucruri în contextul în care Ilie Bolojan se laudă cu 10 miliarde de lei la buget. Oamenii sunt în continuare taxați și aproape 15.000 de angajați CFR nu și-au primit salariul încă din luna octombrie.

Aceștia sunt extrem de dezamăgiți și amenință cu o grevă generală. Au trimis o scrisoare deschisă către premier și către liderii din coaliție, în care acuză că sistemul este unul abandonat și, deși ei fac toate eforturile să îl țină în viață, nu sunt plătiți.

În prag de sărbători se vor scumpi biletele, dar și abonamentele, cu 10%.