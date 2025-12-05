Pe 12 decembrie, ar fi împlinit 78 de ani.



El va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu din Capitală.



Ioan Mihai Roșca s-a născut pe 12 decembrie 1947.



A absolvit Academia de Studii Economice - Facultatea de Economie Generală, în anul 1972, și cursurile postuniversitare de ziaristică ale Academiei \"Ștefan Gheorghiu\".



În anul 1972 a primit repartiție guvernamentală la Agenția Română de Presă - AGERPRES, unde a lucrat ca redactor la Departamentul Știri Interne și apoi la Emisia pentru Străinătate până în mai 1990.



În perioada 1978 - 1989 a deținut o rubrică permanentă în Revista "Flacăra" și a colaborat la publicații precum: "Scînteia Tineretului", "Magazin", "Femeia", "Actualitatea românească", dar și la Radio România.



Din luna mai și până în octombrie 1990, a ocupat funcția de expert guvernamental la Departamentul de Informații Publice al Guvernului.



Ioan Mihai Roșca a fost publicist-comentator la "Curierul Național" (octombrie 1990 - septembrie 1993).



A deținut funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Văcăroiu în perioada septembrie 1993 - decembrie 1996.



A fost directorul general al Agenției Naționale de Presă Agerpres în perioada 19 ianuarie 2001 - 25 februarie 2013.

