În numeroase domenii, acest comportament a fost chiar încurajat informal, mai ales atunci când volumul de muncă depășește timpul prevăzut în contract. Din punct de vedere legal însă, lucrurile sunt diferite: munca prestată înainte de program poate avea consecințe serioase, inclusiv concedierea.

Exact asta s-a întâmplat în cazul unei angajate din Alicante, Spania, concediată pentru că ajungea prea devreme la serviciu.

Decizia instanței: venirea înainte de program, motiv de concediere

Cazul analizat de instanță a vizat o salariată care se prezenta constant la locul de muncă cu 30–45 de minute înainte de ora oficială de începere. Contractul prevedea clar ora de start, însă femeia a explicat că nu reușea să finalizeze sarcinile zilnice în intervalul normal. „Am vrut să îmi fac treaba corect și la timp”, a declarat aceasta în fața judecătorilor.

Angajatorul a considerat însă că această practică încalcă regulile interne. După mai multe avertismente verbale și o notificare scrisă prin care i s-a cerut să respecte programul stabilit, comportamentul a continuat. Compania a decis concedierea disciplinară, invocând lipsa de conformare și riscurile juridice generate de orele lucrate fără aprobare.

De ce munca înainte de program devine o problemă legală

Instanța a reținut că orice activitate desfășurată în afara programului contractual reprezintă, din punct de vedere legal, oră suplimentară. Legislația obligă angajatorii să țină o evidență strictă a timpului de lucru și să autorizeze în prealabil orice depășire a programului. Fără acest acord, firma poate fi sancționată, chiar dacă angajatul acționează din proprie inițiativă.

Judecătorii au subliniat că angajatorul are dreptul să interzică efectuarea de ore suplimentare neautorizate. În acest context, sosirea repetată înainte de program, în ciuda interdicțiilor clare, a fost considerată abatere disciplinară. Nu a fost vorba despre un incident izolat, ci despre o conduită constantă, menținută după avertizări explicite.

Concediere fără despăgubiri

Un element important al deciziei este faptul că angajata nu a primit nicio indemnizație. Concedierea a fost considerată justificată, iar instanța a apreciat că relația de încredere dintre părți a fost afectată. Angajatorul a demonstrat că a informat-o clar și că i-a oferit posibilitatea de a-și corecta comportamentul.

Instanța a precizat totuși că nu orice sosire mai devreme poate duce automat la concediere. Este esențială existența unor reguli interne clare, avertismentele anterioare și caracterul repetitiv al faptei. În lipsa acestor elemente, sancțiunea ar putea fi considerată disproporționată. Un expert în dreptul muncii a explicat cazul într-un material video.

Ce trebuie să știe angajații

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că respectarea programului este o obligație contractuală. Dacă volumul de muncă este prea mare, soluția legală este solicitarea unor ore suplimentare aprobate sau renegocierea atribuțiilor. Inițiativa individuală, chiar dacă este bine intenționată, nu poate înlocui acordul angajatorului.

Potrivit explicațiilor juridice prezentate în dosar, „orice minut lucrat trebuie să fie autorizat și înregistrat”. În lipsa acestui cadru, angajatul se expune unor sancțiuni severe, inclusiv pierderea locului de muncă fără compensații financiare.

