Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi, în cadrul conferinței de presă de la finalul ședinței Comandamentului energetic național, că discuțiile cu operatorii din piață pentru stabilirea mecanismelor post-plafonare au început încă din luna septembrie. Deși actuala schemă pentru gazele naturale expiră la 31 martie 2026, demnitarul a dat asigurări că, pe baza predicțiilor actuale și a producției interne suficiente, nu se estimează o creștere a prețurilor după această dată. Mai mult, acesta a subliniat că există deja furnizori care oferă gaze sub prețul maxim plafonat prin lege.

În cazul unui scenariu puțin probabil în care piața ar fi perturbată, autoritățile iau în calcul o eliminare graduală a plafonării, spre deosebire de piața energiei electrice, unde prețurile pentru consumatorii finali au crescut brusc de la 1 iulie 2025. Scenariul de bază rămâne însă cel al unei piețe sănătoase, susținut de volumele de gaze din Marea Neagră și de exploatarea proiectului Neptun Deep estimată pentru anul 2027. România este pregătită pentru vârful de consum din această iarnă, având depozitele de gaze pline în proporție de 70%.

Mecanismul de ieșire graduală analizat de minister ar putea dura aproximativ un an, vizând în special protejarea consumatorilor casnici în sezonul rece. O variantă de lucru menționată de ministru presupune o reducere lunară a plafonării cu un procent de 8-10%, proces care s-ar putea întinde până în aprilie 2027. Bogdan Ivan a precizat că își dorește soluții de piață în care statul să intervină minim, mizând pe responsabilitatea companiilor serioase, inclusiv a celor listate la bursă, pentru a menține prețurile scăzute fără intervenții brutale.

Pe de altă parte, furnizorii de energie susțin reliberalizarea pieței, în contextul în care statul datorează companiilor din sector aproximativ 8 miliarde de lei, reprezentând decontările pentru diferențele de preț din ambele scheme de plafonare. Reprezentanții Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) au propus, ca soluție tranzitorie, revenirea pentru o perioadă limitată la un program de ofertare reglementat, pentru a asigura o evoluție lină a prețurilor angro. În același timp, estimările specialiștilor din cadrul Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER) indică faptul că prețul gazelor pe piața liberă s-ar putea situa în jurul valorii de 170 lei/MWh, comparativ cu prețul de achiziție reglementat actual de 120 lei/MWh la care se adaugă costurile de înmagazinare.

În completarea acestor măsuri, autoritățile vizează și simplificarea ajutorului de 50 de lei acordat consumatorilor vulnerabili. Ministrul a explicat că se lucrează la un sistem de verificare automată a bazelor de date, astfel încât persoanele cu venituri mici să beneficieze de reducere direct pe factură, fără a mai fi necesară înscrierea pe platforme sau ridicarea cardurilor de la poștă. Această schimbare ar urma să devină operațională tot după data de 1 aprilie, vizând protejarea a peste 3,5 milioane de cetățeni.