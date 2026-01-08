Decizia vine după un final de an tensionat, în care CE Oltenia a notificat Minprest Serv că va diminua semnificativ contractele și finanțarea. Măsura lovește direct în personalul auxiliar care deservește activitatea minieră și energetică. Situația este cu atât mai gravă cu cât, în 2025, peste 80 de angajați Minprest au fost deja concediați, scrie Gorjonline.

Sindicatele acuză: „Management defectuos și politici fără discernământ social”

Sindicatul Liber Alfa Minprest pune aceste disponibilizări pe seama închiderii unor cariere miniere și a implementării planului de restructurare al CE Oltenia.

„Sunt consecințele directe ale unui management defectuos și ale unor politici aplicate fără discernământ social, în care se taie de la cei care muncesc, dar se mențin privilegii și funcții inutile în CEO. Un exemplu clar este menținerea pensionarilor TESA pe posturi bine remunerate în companie”, a afirmat liderul sindical Cosmin Bivolaru.

Acesta susține că a transmis numeroase propuneri și adrese atât către CE Oltenia, cât și către Ministerul Energiei, cerând reducerea personalului TESA, dar n-a fost luat în seamnă.