Deși Guvernul promite că va găsi o soluție pentru a evita creșteri bruște, efectele ar putea fi similare cu cele apărute după liberalizarea pieței energiei. Economistul Adrian Negrescu consideră că plafonarea adaosului comercial nu și‑a atins scopul și că, în realitate, prețurile au continuat să crească. „Prețurile nu au scăzut, ba chiar s-au majorat în ultimii ani”, spune acesta, subliniind că măsura „nu a ajutat consumatorul de rând”.

De ce a fost o greșeală plafonarea adaosului comercial

„Ideea plafonării adaosului comercial a fost o greșeală. Prețurile la alimentele de bază nu au scăzut, nici măcar nu s-au menținut. Din contră, s-au scumpit semnificativ în ultimii trei ani de când există această plafonare. Practic, plafonarea a fost o frână pusă greșit și nu a ajutat consumatorul de rând.

Soluția este ca piața să se regleze singură, din cerere și ofertă. Întrebarea este dacă acest lucru ar trebui să se întâmple și în cazul energiei electrice, așa cum s-a procedat acolo. În cazul energiei, problema a fost lipsa de reglementare și inconștiența autorităților, care nu au pus la punct funcționarea corectă a pieței”, a declarat analistul economic în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Românii pot avea o mare surpriză după expirarea plafonării la alimente

Există însă și temeri că marile lanțuri ar putea încerca să mențină prețurile la un nivel ridicat. Negrescu amintește că astfel de practici sunt ilegale și că piața este monitorizată, inclusiv prin aplicația Monitorul Prețurilor, unde consumatorii pot verifica în timp real costul produselor.

Economistul subliniază că, indiferent de deciziile comercianților, puterea de cumpărare va dicta evoluția pieței: „Dacă oamenii nu au bani, marfa rămâne nevândută. Nimeni nu își permite să rămână cu produsele pe stoc, mai ales când vorbim de alimente perisabile”, a mai declarat Adrian Negrescu.

Guvernul urmează să anunțe în perioada următoare ce măsuri va lua pentru a preveni o eventuală explozie a prețurilor după expirarea plafonării.