Reporter: Reprezentanţii mai multor companii din transporturile rutiere au anunţat încă de la începutul anului 2026 că pregătesc un protest masiv în Capitală, în Piaţa Victoriei. Care este situaţia? Protestele sunt îndreptăţite? Ce speraţi că se va întâmpla?

Vasile Ştefănescu: Eu ştiu că protestele sunt îndreptăţite în momentul de faţă, pentru că toate s-au scumpit. Aşa, peste noapte, fără să ne întrebe nimeni nimic. Cred că toţi, şi nu mă refer numai la transportatori, au plătit taxe şi impozite de-a lungul anilor. Investiţiile pe care le-au făcut au fost plătite. Banii au fost impozitaţi o dată, deci absolut tot a fost impozitat: ai plătit impozite şi, acum, să te trezeşti dintr-odată că îţi impozitează 80% proprietatea pe care o ai, pe persoană fizică... Este o aberaţie, în momentul de faţă, pentru că nu vedem de ce. Adică schimbi tu peste noapte coeficienţii, că e clădirea veche. Ştiţi foarte bine, că în trecut, dacă aveai o clădire mai veche, erau alţi coeficienţi, plăteai mai puţin. Dacă era o clădire mai nouă, plăteai mai mult, că era altă valoare. Tu, ca stat, dintr-odată, îmi creşti valoarea clădirii. Păi cum îmi creşti tu mie valoarea clădirii? Pe ce bază mi-o creşti? Cum? De ce mi-o pui la preţurile astea şi mă reimpozitezi? Adică mai ceri o dată, mai iei o dată banii pe dividende, pe absolut tot; banii pe care i-am luat, impozitele pe care le-am plătit. Adică nu mai ţii cont de nimic astăzi. Carburantul s-a scumpit, da? RCA-ul se scumpeşte lună de lună, aşa, uşor-uşor. Nu vede nimeni: nu se respectă bonus-malus, nu se respectă absolut nimic la RCA. Vedem, până la urmă, că acest sector din cadrul ASF-ului, mă refer la sectorul de asigurări, este prost condus, pentru că nu poţi să pui un vicepreşedinte acolo, băgat de Parlament, pe care tu nu poţi să-l schimbi, dacă el nu face ceea ce trebuie, pentru plătitorii unei poliţe obligatorii prin lege. Adică, domnule, vorbim despre o taxă obligatorie. Nu faci nimic tu, ca asigurator, pentru ea. Nu faci reclamă, nu faci nimic. Din contră, tu iei nişte bani, măreşti toate taxele şi toate aceste cuantumuri, da? Fără niciun fel de justificare. Mai mult, zici că bonus-malus nu îl respecţi. Pe urmă zici: „Domnule, a crescut dauna combinată”, dar nu spune nimeni ce e aia daună combinată. La „daună combinată” ar trebui să spui: „Uite, atâta mă costă X; atâta plătesc eu taxa de reasigurare şi atâta plătesc eu «taxa de şmecherie sau nu ştiu cum să-i spun»”. Adică ei, până la urmă, îşi etalează maşini, sedii, tot pe banii cui? Ce au făcut ei pe banii ăia? Să mergi cu Mercedes-uri, să plăteşti sute de mii de euro pe câte un sediu şi ai nu ştiu câte sedii în ţara asta. Ce au făcut?

• ”90% din subvenţia pentru transportul metropolitan e asigurată din bugetul Primăriei Capitalei”

Reporter: La tot ceea ce aţi spus aş adăuga şi faptul că, de anul acesta, a crescut şi impozitul pe vehicule.

Vasile Ştefănescu: Nu mai spun cu impozitul pe vehicule, că ăsta, vedeţi dumneavoastră, este altă aberaţie. Păi, tu, statul, mă laşi să-mi cumpăr maşină din străinătate. Îmi zici prima dată că, dacă are 10 ani, 11 ani, mă duc la ITP în fiecare an. Da, corect. Mă duc în fiecare an la ITP. Dacă corespunde din punct de vedere al ITP-ului, tu vii acum cu alte taxe şi-mi spui: „Stai, domnule puţin, că e nevoie de maşini mai noi”. Păi, de unde să cumpăr alte maşini, mă, nene? Pentru că maşina nu mai este un lux astăzi. Este o necesitate. Apoi statul vine şi spune: „Domnule, maşina ta are mai mult de 12, 13, 14 ani, îţi iau taxă de mediu.” Păi, ce taxă de mediu? Dar te uiţi la autobuzele astea? Hai să vorbim şi pe partea cealaltă. Astea nu plătesc taxă de mediu sau cum?

Uitaţi-vă: l-am ales bucureştenii pe Ciucu primar general al Capitalei, iar domnia sa vine şi spune: „Domnule, băgăm STB-ul în insolvenţă”. De ce-l bagi în insolvenţă? Pentru că, vezi tu, n-avem bani să plătim. Nu ştiu cât ne trebuie, 200 milioane datorii la stat, la ANAF, la asigurări de sănătate, la şomaj şi pensii. Dar domnul primar Ciucu nu infomează bucureştenii că plătesc anual, de la bugetul Capitalei, 1,6 miliarde lei cu titlu de subvenţie pentru transportul metropolitan între Bucureşti şi Ilfov. 90% din totalul sumelor plătite cu titlu de subvenţie e plătit de la bugetul Capitalei, adică de bucureşteni. O anomalie: eu, ca bucureştean, plătesc transportul între Bucureşti şi Ilfov, dar STB-ul, pe partea cealaltă, e în faliment sau în insolvenţă. Consiliul Judeţean Ilfov participă cu 10% şi eu, bucureştean, dau 90%. Asta înseamnă că de la bugetul Capitalei, pentru subvenţionarea transportului metropolitan pleacă anual peste 300 milioane euro. De ce se plătesc banii ăştia? Până în urmă cu câţiva ani, transportatorii privaţi luau 5 lei, iar subvenţia nu era plătită decât pentru elevi şi pensionari. Acum s-a găsit o şmecherie: s-a înfiinţat societatea de transport Voluntari, care a cumpărat autobuze vechi de 15-20 de ani, cu 10.000 euro bucata. Iar eu, ca transportator român, sunt obligat, reţineţi, să-mi iau unul nou, nu mai vechi de şapte ani, şi pot să-l duc până la 10 ani. Atâta pot să-l duc ca să fac şi transport. Hai să fim serioşi! Între Bucureşti şi Ilfov sunt două judeţe. Să lăsăm chestia cu metropola, că dacă vrem să facem metropolă, atunci haideţi să avem o singură administraţie, Bucureştiul, fără să mai creăm căpuşe: Consiliul Judeţean Ilfov, primăriile nu ştiu care, etc.. Aceştia sunt banii cheltuiţi aiurea, dar văd că domnul premier Bolojan nu vede treaba asta. Atunci domnul Ciucu trebuie să zică aşa: „Băi, stop, gata, Bucureşti-Ilfov este alt transport. De ce-l plătesc eu?”. Şi nici măcar nu-l face STB-ul.

Reporter: Deci, practic, STB-ul nu ar trebui să intre în insolvenţă, că Primăria Capitalei are bani.

Vasile Ştefănescu: Domnule, are bani. Reţineţi: asta e o făcătură cu „gata, domnule, băgăm în insolvenţă”. Păi, de ce să bage în insolvenţă? Pentru că STB-ul mai are nişte depouri prin Bucureşti şi vrei să le vinzi ca să faci blocuri? Pentru că altfel nu înţeleg ce vrei să faci până la urmă cu terenurile alea. Ştiţi foarte bine că STB-ul are în tot Bucureştiul garaje. Vrei să desfiinţezi tot şi să ce? Să ridici iar bloc lângă bloc? De ce să bagi STB în insolvenţă dacă Primăria Capitalei are bani? Fă o reducere de personal dacă consideri că este necesar acolo. Eu nu pot să spun acum - şi cred că nici dumneavoastră - cine îşi face treaba, cine nu îşi face treaba la STB. Nu-i problema mea şi nici a dumneavoastră. Cred că problema este a managementului de la STB să zică: „Reduceţi şi voi salariile cu 20%”.

• Transportatorii, nemulţumiţi de sistemul RCA

Reporter: Revin la întrebarea iniţială: practic, protestele anunţate de transportatori sunt întemeiate? Se va ajunge iar la precedentul din ianuarie 2024, din guvernarea Ciolacu, când transportatorii au blocat intrările şi ieşirile din Capitală?

Vasile Ştefănescu: Sincer, n-aş vrea să ajungem acolo. Noi, transportatorii din COTAR, care avem cele mai multe firme din ţară, şi de camioane, şi transport persoane, şi taxiuri, etc., nu am vrut să participăm la acel protest, pentru că a fost aşa o făcătură. Până la urmă, cei care au făcut protestul respectiv s-au dus prin Parlament şi unele partide i-au luat şi i-au băgat pe nişte liste pe la Senat sau Camera Deputaţilor. Dar e nevoie să facem ceva, un protest legal, autorizat. Ştiţi foarte bine că noi, membrii COTAR, n-am făcut niciodată un protest spontan ca să blocăm circulaţia; am anunţat întotdeauna. Am înţeles că cei care au vrut să protesteze luni, 5 ianuarie, nu au mai protestat pentru că n-au avut autorizaţie de la Primăria Capitalei. Noi am primit tot timpul autorizaţie. La noi n-a contat culoarea politică a guvernului. Indiferent de culoarea politică a guvernului, noi ne-am dus şi ne-am cerut drepturile, dar n-am cerut „jos guvernul”; nu ne interesează politica asta de a da jos guverne sau ceva. Noi trebuie să ne cerem drepturile. Iar drepturile noastre sunt foarte simple astăzi: taxele, RCA-ul, benzina, care văd că se scumpeşte, şi ce ni se dă înapoi este nimic, nu acoperă nimic. Astea sunt problemele actuale ale noastre. Problema cu RCA este veche. Domnul Sorin Mititelu, vicepreşedintele ASF responsabil pentru piaţa de asigurări, s-a lăudat la finalul anului trecut că s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat nimic. Vreau să vă spun ceva: domnul Mititelu este omul pro-asiguratorilor. El vrea să facă nişte modificări la legea RCA în favoarea asiguratorilor. Dacă aţi văzut proiectele cu care s-a dus la sfârşitul anului trecut să le treacă prin Parlament pe ultimele câteva şedinţe... A fost o măgărie, o făcătură. Noroc că mai avem oameni în Parlamentul României care gândesc şi citesc. Noi am făcut nişte memorii foarte bine documentate, le-au citit şi au văzut că avem dreptate. Cum poţi să-mi spui tu mie, după ce plătesc o poliţă RCA, eu să cad la înţelegere cu asiguratorul să văd ce-mi plăteşte? Vrea să-mi pună piese second-hand? Stai puţin. Tu, ca asigurator, ai două feluri de poliţe: poliţă normală şi poliţă de second-hand. Hai să plătim şi noi atunci pentru poliţă de second-hand. Şi o altă anomalie pe care a făcut-o domnul Mititelu împreună cu asiguratorii: să plătim în funcţie de dacă suntem bucureşteni sau dacă suntem din afară, poliţă mai ieftină sau mai scumpă. Eu vă dau un exemplu: dacă dumneavoastră treceţi prin Bucureşti şi loviţi o maşină din Bucureşti şi sunteţi vinovat, din Târgu Jiu, de unde sunteţi, şi plătiţi poliţa 100 lei, şi eu o plătesc 1.000 lei în Bucureşti, şi eu trebuie să-mi fac maşina pe poliţa dumneavoastră, că dumneavoastră sunteţi vinovaţi şi aţi plătit 100 lei. Păi, spuneţi-mi şi mie: farul ăla sau aripa aia sau vopsitoria, pe care o fac la un service auto, este mai ieftină de 10 ori pentru că dumneavoastră aţi plătit o poliţă mai ieftină la Târgu Jiu? Domnule, e o anomalie, vă spun sincer. Este o făcătură făcută de domnul Sorin Mititelu, vicepreşedintele pe acest sector de asigurări din cadrul ASF, împreună cu asiguratorii, pentru că el vine tot din domeniu.

• Valoarea manoperei din service-urile auto, mărul discordiei din piaţa RCA

Reporter: Şi totuşi, au şi ASF, şi asiguratorii dreptate. Există un raport al Consiliului Concurenţei care a observat anumite anomalii la unele service-uri şi a aplicat şi nişte sancţiuni destul de mari.

Vasile Ştefănescu: Vreau să vă spun ceva. Sunt, în România, 15.000 de service-uri autorizate şi sunt alte 15.00 - nu le spun service-uri - unităţi reparatoare neautorizate, nelicenţiate şi necontrolate. Reţineţi de ce: pentru că funcţionarii de la Registrul Auto Român şi de la alte instituţii publice spun „Domnule, nu pot să mă duc la domnul George în curte, care repară maşini, că nu este autorizat”. Dar e corect ce fac ei? E ca la transportul neautorizat, nelicenţiat, piraterie: spui că nu poţi să opreşti maşina ta, că n-are niciun fel de însemne, dar tu faci transport, să zic Bucureşti-Giurgiu; te duci şi faci curse, dar „nu pot să te opresc”. Nu e corect. Dar să revenim la ce aţi spus dumneavoastră legat de service-urile verificate şi sancţionate de Consiliul Concurenţei. Eu n-am nimic cu Consiliul Concurenţei. Foarte bine: s-a dus şi a descoperit un service, două, trei. Dar s-a dus tot la reclamaţiile asiguratorilor. La reclamaţiile noastre, dacă vă aduceţi aminte, când le-am făcut în 2016, prima dată a ieşit cu un raport că nu este adevărat. După ce am ieşit în stradă de şase ori, Consiliul Concurenţei a venit cu alt raport că aşa este şi a amendat nu ştiu câţi asiguratori. Şi pe ride-sharing... tot aşa ţipăm de nouă ani de zile; toată lumea ne-a acuzat că suntem nebuni şi Consiliul Concurenţei, şi acum vine şi ANAF-ul şi toată lumea şi ne dă dreptate. Păi bine, noi murim cu dreptatea, până la urmă, pentru că nouă ani ne-au falimentat prin concurenţă neloială. Iar acum ANAF şi Consiliul Concurenţei vin şi spun: „Aţi avut dreptate.” Şi ce faci? Faci controale la 2, 3, 4, 5... îi prinzi, descoperi sute de milioane. Nu există pădure fără uscături. S-a făcut o reclamaţie, dar vreau să vă spun ceva: atâta timp cât sunt anumiţi asiguratori, doi, trei, care se duc pe la parlamentari, cu vreo 50-60 de daune: „Uite, domnule, ce e aici, uite cât m-a costat, şi nu ştiu ce”. Nu este adevărat. Chiar şi astea, care zic ei că sunt uscături care au umflat poliţa, nu au plătit factura de reparaţie. Eu i-am spus şi în Parlament, domnului senator Daniel Zamfir, la comisie: domnule, atâta timp cât tu acele două, trei, patru, cinci, zece facturi nu le-ai plătit, cu ce te-a afectat? Tu te-ai dus în instanţă. Iar eu vreau să vă spun ceva: 99% dintre service-uri lucrează corect. Şi spun aşa: „Domnule, asta este reparaţia, am pus piesele, am pus absolut tot. Dă-mi banii, asiguratorule. Uite factura! Cât face? 10 lei”. Păi tu de ce îmi dai, din 10 lei, 3 lei sau 5 lei şi jumătate trebuie să mă duc la instanţă cu ea? Vi se pare corect? De ce nu-mi dai cei 10 lei şi tu să-mi demonstrezi pe urmă că am fost hoţ?

Reporter: Stiu că multe companii de asigurare au contestat valoarea manoperei efectuată de service-urile auto.

Vasile Ştefănescu: Păi cum să conteste valoarea manoperei? Şi reţineţi, că sunt unităţi reparatoare, pentru că ştiţi că ei fac convenţii cu asiguratorii. Aceste convenţii cu service-urile neautorizate sau cu asiguratul pentru repararea în regim propriu sunt ilegale în Germania, dar la noi sunt legale.

• ”Service-urile auto subvenţionează în acest moment reparaţiile din sistemul RCA”

Reporter: Aceste convenţii sunt legale potrivit legei concurenţei? Nu înseamnă practic o impunere a unui cost de reparaţie?

Vasile Ştefănescu: Exact aşa este. Se impune practic o limită maximă a costului reparaţiei, a sumei plătită de asigurator în caz de accident. Şi vreau să vă spun că ele se fac, dar se duc membrii noştri la asiguratori şi zic aşa: asiguratorii vor să încheie cu mine, service, pe 120 lei, 130 lei, pe care nici pe ăia nu mi-i dă. Reţineţi: la RCA. Iar pe CASCO 100 lei. Şi ştiţi cât costă? 100 lei ora de manoperă. Mă duc eu şi-i spun: „Nu poţi să-mi dai 100 lei, 120 lei, uite cât au crescut celelalte preţuri. Hai să facem o convenţie pe 250 lei pe oră”. Vi se pare mult? Vreau să vă spun că asiguratorii nu vor să încheie convenţie pe 250 lei. Mai mult, pe vremea când preşedintele ASF era Nicu Marcu, companiile de asigurări spuneau că plătesc poliţa în funcţiile de câştigurile pe care le obţine asiguratul. Cum adică îmi plăteşti mie poliţa în funcţie de câştigurile pe care le obţin eu? Eşti nebun? Când mi-ai luat taxa RCA, mi-ai luat-o în funcţie de salariu? Nu: tu ai luat cât ai vrut tu. Eu ţi-am plătit opulenţa şi luxul tău. Şi, ca cetăţean, nu vorbesc numai ca transportator: noi suntem şi cetăţeni. Avem familii, avem şi maşinile noastre. Deci plătim două taxe: şi ca transportator, şi ca cetăţean. Dacă noi îţi plătim banii ăştia, te întreb şi eu: atunci tu de ce nu-mi dai banii pe reparaţie? Ştiţi de ce nu ies oamenii în stradă când se lovesc maşinile? Pentru că service-urile subvenţionează această reparaţie. Sunt service-uri în România, şi vă rog să verificaţi, care fac credite ca să-şi plătească piesele, salariile şi tot.

Reporter: Păi şi cât o să mai facă credite? Cât o să mai reziste?

Vasile Ştefănescu: Nu ştiu cât o să mai reziste, pentru că mulţi s-au apropiat de faliment, pentru că i-a băgat în groapă cazurile de anii trecuţi, falimentele City Insurance şi Euroins. Uitaţi: de-abia anul ăsta, să zicem prin februarie, martie, se achită toate restanţele pe falimentele City şi Euroins. Şi atunci spunem şi noi: de ce? Care-i problema noastră? De ce suntem noi vinovaţi? De ce tu, stat, nu iei măsuri? Noi am fost foarte clari şi am spus: „Domnule, hai să plătim opţional RCA, cum e în America. Eu, dacă vreau să fiu asigurat, sunt asigurat; dacă nu, voi fi mai atent”. Şi dacă nu sunt atent, atunci scot banii din buzunar sau îmi pun casa. Mă duc la bancă, iau bani şi-ţi plătesc reparaţia maşinii. Dar dacă tu vii cu legea asta, ca şi Uniunea Europeană, şi vrei să am o taxă obligatorie prin lege, Legea 132, această poliţă RCA, atunci hai s-o plătim corect. În 2017 a ieşit legea RCA, în care scrie foarte clar că într-un an se va înfiinţa o instituţie financiară românească care va emite poliţe RCA. Nu o avem nici azi, în 2026. Ne-au promis mai mulţi prim-miniştri: „Da, domnule, facem o instituţie financiară”. A vorbit cu CEC-ul, a vorbit cu nu ştiu cine... „Vom face.” Câţi ani au trecut? Vă spun că sunt oameni în Ministerul de Finanţe, nu miniştri, care nu vor. Se face lobby pe lângă ei ca să nu fie înfiinţată această instituţie.

Reporter: Poate că sunt norme europene care impun să nu existe o astfel de instituţie.

Vasile Ştefănescu: Atunci înseamnă că avem un sclavagism modern în ţara asta. De ce? Pentru că, dacă n-a ieşit această instituţie financiară românească din 2017 până acum, care să emită poliţe RCA, înseamnă că avem o problemă în România. Şi tu vii şi-mi pui taxe, impozite, şi le faci peste noapte. Adică poţi să dai ordonanţe de guvern pe tema asta, dar nu poţi să dai ordonanţă de guvern care să spună: instituţia financiară X va emite poliţe RCA. Pentru că vreau să vă spun ceva: aceste instituţii financiare româneşti au sedii în toate oraşele. S-ar elimina costurile alea care se plătesc pe clădiri, pe absolut tot. Se plătesc zeci de mii de euro la un singur consiliu de administraţie şi sunt nu ştiu câţi în fiecare consiliu. Plătim luxul şi opulenţa, în loc să ajungem cu poliţa la un preţ corect.

• ”Noi nu mai avem industrie”

Reporter: Revenind la cealaltă calitate, de preşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor din România: mai sunt industriaşi în ţara noastră şi cum se descurcă ei?

Vasile Ştefănescu: Foarte puţini. Ce industrie mai avem în România? Aproape toată industria a fost distrusă. Mai avem combinatul de la Galaţi, cel de la Reşiţa. În rest, mai avem industria textilă, dar nu pot să-i spun că mai este „industrie”, pentru că vorbim despre făbricuţe: 100 de persoane, 200 de muncitori. Mici ateliere. Asta e industria noastră astăzi. Noi nu mai avem industrie. Ce mai avem? Industria de maşini.

Reporter: Care sunt problemele industriaşilor cu care se confruntă în momentul de faţă?

Vasile Ştefănescu: La fel ca la transportatori. Aceleaşi probleme sunt peste tot. Atâta timp cât statul nu ne ajută cu nimic, absolut nimic, dar vine şi-mi cere taxe şi impozite. Pe ce? Dacă tot se măreşte salariul minim pe economie, de ce nu vine premierul şi să spună: „La salariul minim pe economie scădem impozitul cu X% şi banii ăştia îi daţi la salariaţi”. Vă dau un exemplu: chiar dacă îţi dau 5.000 lei pe lună şi plătesc taxele şi impozitele la 5.000 lei, plătesc vreo 2.600-2.700, să zică statul: „Iau doar 50% din impozite, lasă-i la salarii restul”. De ce nu facem aşa? N-ar fi mai corect?

Reporter: Mai mult, de la 1 iulie suma neimpozabilă de 300 lei scade la 200 lei.

Vasile Ştefănescu: Iar în aceste condiţii ne întrebăm unde sunt banii. Unde-s banii aceştia, care, de-a lungul anilor, s-au strâns? I-am plătit: impozite, taxe, tot. Unde sunt banii? Împrumuturile pe care guvernele le-au făcut unde s-au dus? Că jumătate din ţara asta n-are canalizare, are drumuri în ţărână şi în praf. În Italia, de exemplu, ţăranii zici că sunt bucureşteni: au case, drumuri asfaltate, apă, canal, gaze, absolut tot. Spuneţi-mi şi mie: la noi ce se întâmplă de 30-35 de ani? Absolut nimic. Şi nu este tras nimeni la răspundere. Transportatorii sunt supăraţi, cetăţenii sunt supăraţi. Dar noi nu am strigat niciodată „jos guvernul”. Indiferent de culoarea politică. Noi suntem cu guvernul, dar guvernul trebuie să fie şi el cu noi.

Reporter: Trebuie să fie partener de dialog.

Vasile Ştefănescu: Exact. Partener de dialog, dar nu un dialog de formă, nu un dialog care să fie doar bifat, pentru că decizia e luată oricum dinainte. Acesta de acum nu este un dialog, chiar dacă stăm la aceeaşi masă. Practic în ultimii ani am semnat prezenţa la aşa-zisele dialoguri, dar decidenţii politici nu au preluat nicio idee din cele expuse de patronate.

Reporter: Ce aşteptări aveţi pentru anul în curs?

Vasile Ştefănescu: Noi aşteptăm ca actualul guvern, sau ce guvern mai vine, că nu ştim până la urmă, să fie pro-cetăţean, să fie pro-întreprinzător. Adică întreprinzător român, cu capital românesc, de la cel mai mic comerciant până la cel mai mare. Mulţi se împrumută la bănci să-şi facă o mică afacere, un mic business. Cei mai mari fac împrumuturi să ţină afacerea, sperând că vin vremuri mai bune. Ştiţi, ne-am întors la criza din 2008-2009, când toată lumea ne-am chinuit să ne ţinem firmele, crezând că va fi mai bine, şi am făcut credite ca să stăm pe linia de plutire. Am stat pe linia de plutire, dar vedem că începem să luăm apă şi nu-i corect. Şi acum ce facem? Facem iar credite, luăm pompe, scoatem apa din bărci ca să fim iarăşi pe linia de plutire şi nu e corect. După ce ne-am chinuit atâţia ani, vii acum şi-mi spui că trebuie să mă chinui în continuare, să-mi iei mai multe taxe şi impozite. De ce?

Reporter: Deci aşteptarea dumneavoastră este ca guvernul să reducă impozitele şi taxele actuale.

Vasile Ştefănescu: Da, să ia nişte măsuri şi să dea nişte ordonanţe, că vedem că iar e anul ordonanţelor, să dea ordonanţe pro-întreprinzătorii români. Dacă noi picăm, intrăm în colaps şi nu mai producem, ţara intră în faliment total.

Reporter: Vă mulţumim!