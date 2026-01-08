Achiziționarea unui autoturism second hand în 2026 reprezintă o provocare financiară considerabilă pentru cei mai mulți români, deoarece procesul de punere în circulație presupune o serie de cheltuieli obligatorii care depășesc cu mult prețul de vânzare. Primele costuri, de natură administrativă, încep la ghișeele DRPCIV, unde eliberarea certificatului de înmatriculare costă 49 de lei, la care se adaugă taxa pentru plăcuțele de înmatriculare.

Cât costă setul standard de plăcuțe de înmatriculare în 2026

Un set standard de plăcuțe (tip A) costă 40 de lei, însă prețurile variază în funcție de format: 26 de lei pe bucată pentru dimensiunile clasice, 27 de lei pentru cele pătrate (tip B) și 22 de lei pentru motociclete. Pentru cei care își doresc un număr preferențial, taxa totală se ridică la 85 de lei, în timp ce simpla păstrare a plăcuțelor vechi pe o mașină nouă implică un cost de 60 de lei.

Aceste taxe sunt, însă, doar începutul unui proces mai costisitor. Orice proprietar este obligat să încheie o poliță de asigurare RCA, ale cărei tarife pornesc de la un prag minim de 300 de lei pe an, dar pot crește semnificativ în funcție de istoricul șoferului. Totodată, verificarea tehnică la Registrul Auto Român (RAR) necesită un buget de aproximativ 450 de lei, sumă la care se adaugă Inspecția Tehnică Periodică (ITP), evaluată la circa 150 de lei.

Cheltuieli enorme pentru mașinile importate la formalitățile de intrare în țară

Situația devine mult mai grea în cazul mașinilor importate, unde cheltuielile totale pot oscila între 850 și 1.100 de lei doar pentru formalitățile de intrare în țară. Acest pachet include autorizația provizorie de 13 lei, plăcuțele provizorii de 40 de lei și o verificare RAR mult mai amănunțită, al cărei preț variază între 740 și 1.650 de lei, în funcție de proveniența și tonajul vehiculului.

Peste toate aceste tarife, de la 1 ianuarie 2026, presiunea fiscală a crescut prin introducerea noii taxe de poluare, aplicabilă atât la prima înmatriculare, cât și sub forma unui impozit anual recalculat. Impactul este diferențiat drastic în funcție de norma Euro și de vechimea autoturismului. În timp ce pentru un vehicul modern Euro 6 impozitul a cunoscut o creștere modestă, de la 35 la 37 de lei, pentru mașinile vechi, încadrate în norma Euro 2, fiscalitatea a suferit un salt uriaș, de la 117 lei la aproximativ 1.900 de lei anual.

Astfel, costul total pentru înmatricularea unei mașini rulate depășește frecvent pragul de 1.000 de lei, devenind o componentă esențială în bugetul oricărui cumpărător.