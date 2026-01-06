Piața auto din România a încheiat anul 2025 cu un rezultat spectaculos în luna decembrie, înregistrând o creștere a înmatriculărilor de 58,4% față de perioada similară a anului anterior. Cu un volum de 21.203 unități puse în circulație doar în ultima lună, piața a demonstrat un dinamism surprinzător, deși segmentul vehiculelor pur electrice a raportat un avans mult mai temperat, de doar 1,4% (1.354 unități).

Topul mărcilor și modelelor preferate

Dominația mărcii autohtone Dacia rămâne de neclintit, aceasta ocupând prima poziție în clasamentul mărcilor cu 6.796 de unități, fiind urmată la distanță de Renault (2.638) și Toyota (1.704). Clasamentul celor mai vândute modele confirmă succesul gamei Dacia, care ocupă primele două locuri prin Duster (2.195 unități) și Logan (2.133 unități). O apariție notabilă în top 5 este noul model Dacia Bigster, care a reușit deja să genereze 789 de înmatriculări, devansând modele consacrate precum Toyota Corolla sau Skoda Octavia.

Iată ierarhia principalelor mărci înmatriculate în decembrie: