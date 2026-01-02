După un debut solid în 2025, marcat de o victorie de etapă și de succese notabile în campionatul mondial W2RC, echipa Dacia Sandriders revine la startul Raliului Dakar 2026 cu o ofensivă extinsă la patru echipaje complete.

Pilonul principal al echipei rămâne legendarul Nasser Al-Attiyah, care, la a 21-a sa participare în această competiție, face echipă cu navigatorul Fabian Lurquin după un sezon precedent încheiat pe locul secund la general. Alături de el, misiunea Dacia continuă cu echipajul format din Cristina Gutiérrez și Pablo Moreno, care în ediția trecută au demonstrat o constanță remarcabilă prin clasări repetate în primele zece poziții.

Unul dintre cele mai sonore nume din lot este Sébastien Loeb, aflat la a zecea sa prezență la Dakar. De nouă ori campion mondial de raliuri, francezul face echipă cu navigatorul campion Édouard Boulanger și caută revanșa după abandonul de anul trecut, vizând direct victoria finală care i-a scăpat la limită în edițiile precedente.

Noutatea absolută a acestui sezon este cooptarea campionului mondial en-titre, Lucas Moraes, care, alături de Dennis Zenz, întărește considerabil lotul Dacia, aducând cu sine experiența podiumului obținut la debutul său din 2023. Pentru această ediție, modelul Dacia Sandrider a trecut printr-un proces riguros de maturizare tehnică.

Inginerii au reușit să reducă masa totală a vehiculului, optimizând simultan sistemele de răcire, fiabilitatea transmisiei și vizibilitatea pe timp de noapte. Prototipurile cu tracțiune integrală, echipate cu anvelope BFGoodrich, rulează pe combustibil sustenabil furnizat de ARAMCO, respectând cele mai noi standarde ecologice ale FIA.

Provocarea din acest an este una colosală, traseul din Arabia Saudită însumând aproape 8.000 de kilometri, dintre care 4.840 reprezintă probe speciale cronometrate împărțite în 13 etape. Competiția include două etape de tip maraton și o probă specială mamut de 920 de kilometri, totul desfășurându-se într-un climat extrem, unde temperaturile pot scădea de la 21 de grade în timpul zilei până la pragul de îngheț pe timp de noapte.

După pauza programată la Riyadh pe 10 ianuarie, piloții vor înfrunta ultimele obstacole spre linia de sosire din 17 ianuarie. Pentru Dacia, acest pas reprezintă o trecere de la stadiul de debutant la cel de favorit, obiectivul fiind clar: adjudecarea primului mare trofeu din istoria mărcii în motorsportul de elită.