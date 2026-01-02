Vărsător

Pentru Vărsători, 2026 aduce în prim-plan dorința de a formaliza relații care respectă nevoia lor de libertate și autenticitate. Prezența lui Jupiter în Leu amplifică șansa unor evenimente importante în viața sentimentală, cum ar fi logodne sau nunți, aducând un aer festiv și optimist. Jupiter în Leu stimulează încrederea, creativitatea și dorința de a sărbători iubirea într-un mod grandios, dar sincer. Vărsătorii care au lucrat la echilibrul între independență și angajament vor putea încheia anul cu o legătură oficială, care să le susțină atât spiritul liber, cât și dorința de stabilitate.

Balanță

Balanțele, mereu în căutarea armoniei, sunt chemate în 2026 să transforme relațiile în parteneriate oficiale. Cu influența benefică datorată lui Juno în Capricorn, simbolul angajamentului matur și al responsabilității, Balanțele învață să privească căsătoria nu doar ca pe o formalitate, ci ca pe o construcție solidă, bazată pe respect și loialitate. Energia lui Saturn în Berbec le aduce însă și lecții importante legate de asumarea responsabilităților în cuplu, astfel că deciziile luate vor fi bine cântărite și cu gândul la viitor.

Săgetător

Săgetătorii sunt cunoscuți pentru spiritul lor liber și dorința de explorare, însă 2026 vine cu o schimbare semnificativă. Jupiter, planeta norocului și expansiunii, le oferă un impuls să ia angajamente serioase care să reflecte valorile lor profunde. Prezența planetei în Leu aduce și o doză de mândrie sănătoasă, iar alinierea energetică cu Juno în Capricorn îi ajută pe Săgetători să vadă că angajamentul nu este o limitare, ci o nouă formă de libertate. Pentru mulți, aceasta va fi anul în care vor face pasul spre altar, într-o relație în care aventura și responsabilitatea merg mână în mână.

Berbec

Pentru Berbeci, 2026 este un an al provocărilor și al transformărilor, cu Neptun și Saturn în semnul lor care aduc claritate, dar și lecții de maturitate. Neptun le stimulează sensibilitatea și conexiunea emoțională profundă, în timp ce Saturn le cere stabilitate și seriozitate. Această combinație îi determină pe Berbeci să își reevalueze relațiile și să ia decizii ferme privind angajamentele. Juno în Capricorn, aflată în aceeași perioadă, sprijină acest pas, favorizând căsătoriile bazate pe respect reciproc și construcție pe termen lung. Pentru mulți Berbeci, 2026 poate fi anul în care focul pasiunii devine o flacără a iubirii stabile și asumate.