România traversează o perioadă critică din punct de vedere epidemiologic, marcată de confirmarea primelor trei decese cauzate de virusul gripal de tip A, subtipurile H1 și H3. Toate decesele au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani din județele Buzău, Cluj și Constanța.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, virusul se răspândește cu o viteză îngrijorătoare, în ultima săptămână fiind raportate 12.630 de cazuri de gripă clinică la nivel național. Această valoare este de trei ori mai mare față de aceeași perioadă a sezonului trecut și depășește de 4,8 ori media ultimelor cinci sezoane, indicând o presiune majoră asupra sistemului sanitar.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, cu 1.475 de cazuri, urmat de județele Cluj, Buzău, Constanța, Prahova, Bihor și Suceava, fiecare raportând peste 600 de cazuri.

Din punct de vedere al analizelor de laborator, de la începutul sezonului au fost confirmate 398 de cazuri de gripă, dintre care marea majoritate aparțin virusului de tip A. O atenție deosebită este acordată tulpinii AH3, identificată în 186 de cazuri, unde secvențierile efectuate la Institutul Cantacuzino au evidențiat prezența subcladei K.

De asemenea, au mai fost raportate 184 de cazuri cu virus de tip A nesubtipat, 25 cu virusul AH1 și doar 3 cazuri de tip B. În intervalul 22 – 28 decembrie, tabloul general al infecțiilor respiratorii, care include gripa, pneumoniile și infecțiile acute ale căilor superioare, a însumat 70.243 de cazuri.

Deși această cifră reprezintă o scădere de 31,6% față de pragul de peste 100.000 de cazuri atins în săptămâna anterioară, incidența rămâne cu 28,7% peste media istorică de aproximativ 54.000 de cazuri înregistrată în sezoanele pre-pandemice dintre 2018 și 2025.