Recent, o echipă de paparazzi a reușit să îl surprindă pe Dan Petrescu în timpul unei plimbări prin zona de nord a Capitalei, într-un moment în care starea sa de sănătate a devenit un subiect intens dezbătut în spațiul public.

Imaginile îl înfățișează pe fostul internațional protejat de o geacă groasă și un fes, echipament care, deși îi maschează silueta, nu a putut ascunde chipul vizibil tras, confirmând parțial îngrijorările legate de transformarea sa fizică.

Aceste imagini vin în contextul unor dezvăluiri tulburătoare făcute de figuri importante din fotbalul românesc. Impresarul Ioan Becali afirmase anterior că antrenorul ar fi pierdut aproximativ 30 de kilograme, fiind supus unor tratamente medicale riguroase.

Această variantă a fost susținută și de președintele LPF, Gino Iorgulescu, un apropiat al tehnicianului, care a declarat public că Dan Petrescu trece prin ședințe de chimioterapie din cauza unei afecțiuni „foarte grave”.

Totuși, în ciuda diagnosticului sever care plutește deasupra „Bursucului”, există și semnale care îndeamnă la speranță. Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, a oferit o perspectivă mai optimistă, menționând că starea de sănătate a antrenorului dă semne de îmbunătățire.

Potrivit acestuia, familia este acum pilonul principal de susținere, fiicele sale revenind în țară pentru a-i fi alături. Mai mult, pe lângă medicina convențională, au apărut informații conform cărora Petrescu ar fi apelat și la metode alternative de tratament, sperând într-o recuperare cât mai rapidă.