Tragedia s-a produs sub privirile îngrozite ale martorilor, care au încercat în zadar să îl salveze pe bărbat. Mai mulți oameni aflați pe peron au strigat cu disperare pentru a-l avertiza de pericolul iminent, însă bărbatul nu a reacționat la timp, fiind lovit în plin și ucis pe loc de garnitura care venea pe linia învecinată. Impactul a fost atât de violent, încât victima a fost decapitată sub ochii celor prezenți.

Identificarea victimei rămâne, pentru moment, o provocare pentru anchetatori. Din primele verificări, asupra bărbatului nu a fost găsit niciun document de identitate și, deși incidentul a avut loc într-o zonă circulată, acesta nu a fost recunoscut de localnici. Autoritățile au ajuns imediat la fața locului și au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și pentru a reuși identificarea persoanei decedate.