Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș a transmis că pompierii militari efectuează manevre de descarcerare a două victime încarcerate în autoturism, conștiente și cooperante.

Potrivit reprezentanților instituției, șoferul autocisternei nu necesită îngrijiri medicale.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și o ambulanță SAJ.

În momentul publicării acestei știri, circulația este blocată pe ambele sensuri de mers, iar în sprijin se deplasează și elicopterul SMURD Brașov.