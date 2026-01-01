”Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro! Poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm”, spune Mureşan într-o postare pe Facebook.

Bulgaria a aderat la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, moneda naţională în vigoare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în speranţa de a-şi consolida legăturile economice cu ceilalţi membri ai zonei euro, dar şi de teama unei creşteri a preţurilor într-un context politic instabil.