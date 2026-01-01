Când și cum putem observa Quadrantidele 2026

Spre deosebire de alte ploi de meteori, Quadrantidele au un vârf de activitate foarte scurt, de doar câteva ore, ceea ce face sincronizarea esențială pentru a nu rata cele mai multe dâre luminoase. Cei care vor să urmărească fenomenul trebuie să aleagă un loc întunecat, departe de luminile orașelor, și să privească cerul înainte de răsăritul Soarelui. Telescopul sau binoclul nu sunt necesare, deoarece meteoriții sunt vizibili cu ochiul liber, strălucind intens în atmosferă.

Observatorii pot spera să vadă zeci de meteori pe oră în intervalul maxim, un adevărat spectacol natural ce deschide calendarul astronomic al anului.

Originea și formarea Quadrantidelor

Quadrantidele apar atunci când Pământul traversează un nor dens de particule cosmice, lăsat în urmă de asteroidul 2003 EH1, sursa acestei ploi de meteori. Fragmentele de praf și rocă pătrund în atmosfera terestră cu viteză mare și se aprind, creând traiectorii luminoase care se pot observa de pe sol.

Denumirea „Quadrantide” provine de la constelația dispărută Quadrans Muralis, situată lângă Boötes și Ursa Major. Deși constelația nu mai este recunoscută oficial, numele a rămas asociat acestui fenomen spectaculos.

Alte ploi de meteori importante din 2026

Pentru iubitorii de astronomie, Quadrantidele nu sunt singura ocazie de a privi cerul iluminat de meteori:

Liridele – active în aprilie, cunoscute pentru meteori rapizi și vizibili

Eta Aquaridele – în mai, asociate cu celebra cometă Halley

Perseidele – în august, extrem de populare și spectaculoase

Orionidele – în octombrie, provenite tot din resturile cometei Halley

Geminidele – în decembrie, cu activitate intensă și vizibilitate ridicată

Deși fiecare ploaie de meteori are farmecul său, Quadrantidele 2026 rămân un reper special pentru începutul anului, oferind prima șansă de a admira dâre luminoase și de a conecta privirea cu vastitatea universului.