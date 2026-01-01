Directorul general al societății Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a precizat, pentru AGERPRES, că sunt deschise pentru practicarea sporturilor de iarnă peste 10 kilometri de pârtii - șase pârtii, plus zona de inițiere de la Cota 2.000.



Circa 1.200 de turiști au urcat până la această oră pe pârtii, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 și 40 de centimetri.



Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, a fost luată decizia prelungirii cu 30 de minute a programului de funcționare pentru fiecare instalație - Telescaunul Soarelui și Telescaunul Dorului - 16:30, Gondola Carp - 17:00, Gondola Sinaia și Telecabina tronson 1 - 17:30.



Sania alpină funcționează cu public până la ora 16:00.



La Bușteni sunt deschise pârtia de săniuș, pârtia pentru începători din Fun Park și sania alpină.



De asemenea, la Azuga se poate schia pe mai multe segmente ale domeniilor Sorica și Cazacu.