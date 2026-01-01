Ghimbirul, afrodiziac excelent

Este originar din Asia, preferă căldura, mediul umed și solurile fertile. Partea care se întrebuințează de la ghimbir este rizomul. Acesta conține uleiuri esențiale și un component numit gingerol, care îi conferă gustul ușor înțepător și picant cu acțiune stimulatoare.

Ghimbirul este folosit în Asia de mii de ani ca medicament și este, de asemenea, o încântare culinară, fiind un condiment de succes pentru diverse feluri de mâncare.

Romanii considerau ghimbirul un bun afrodiziac, iar poveștile și mențiunile despre acesta proprietate se regăsesc și în "O mie și una de nopți."

S-a demonstrat că ghimbirul este eficient în tratarea afecțiunilor circulatorii, deoarece stimulează fluxul sanguin. De asemenea, se spune că are proprietatea de a arde și a diminua stratul adipos din zona abdomenului.

În țările din sud-estul Asiei, femeile însărcinate se masează pe pântece cu zeamă de ghimbir pentru a evita vergeturile. În Tailanda, acesta a fost folosit de generații întregi pentru tonifierea pielii, fiind un bun emolient, dar şi un ingredient folosit în exfoliantele abrazive.

Ideal pentru imunitate

Ghimbirul este recunoscut ca fiind cel mai eficient tratament naturist pentru răul de mișcare. Poate fi consumat fie sub formă de ceai sau capsule de ghimbir. De asemenea, ceaiul de ghimbir cu lămâie este un bun calmant al crampelor ocazionale, în special în timpul menstrelor și este un remediu eficient împotriva răcerii și întărește imunitatea. De asemenea, stimulează foarte bine digestia și este indicat după mesele copioase.

Ghimbirul conține o enzimă care reduce inflamația și ajută la vindecarea articulațiilor și a țesutului cartilaginos afectat. De multă vreme este folosit și în tratarea artritei și a durerilor de încheieturi.

Studiile au arătat că acesta scade nivelul de trigliceride asociat cu diabetul și bolile de inimă.

Este folosit şi în cosmetică pentru beneficiile sale, astfel, ceaiul de ghimbir consumat în mod regulat ajută la estomparea ridurile fine. Puteți să consumați ghimbirul și sub formă de răcoritoare acidulată, pe care o puteți prepara singuri. Este recomandată în special vara, este delicioasă, vă va conferi energie și vă va face să vă simțiți mai tonic, în plus este o băutură naturală cu o savoare exotică.

Amestecați bucăți de ghimbir cu două căni de apă rece, într-o crăticioară. Acoperiți cu capacul și puneți-o să dea în fiert, apoi luați de pe foc și lăsați la infuzat aproximativ 15 minute. Adăugați sucul de la două lămâi, câteva bucăți de lămâie pentru aromă și îndulciți cu miere după gust. Se poate consuma și neîndulcită. Puneți-o la frigider, iar când o consumați adăugați o cantitate egală de apă minerală carbogazoasă. Vă veți declara încântați de această băutură energizantă.

Ghimbirul poate fi folosit și ca atare, dacă îl radeți și îl amestecați cu miere, puneți apoi compoziția într-un borcan la frigider. Consumați zilnic câteva lingurițe. Acest amestec funcționează ca un elixir pentru imunitate și va ține răceala și gripa la distanță.

De asemenea, ceaiul de ghimbir cu miere și lămâie este un remediu excelent pentru digestie.