Marea Britanie ocupă o poziție de top în ierarhia mondială a consumului de șampanie, fiind al doilea cel mai important exportator pentru celebra băutură franțuzească. Dincolo de aura sa de lux și efervescența specifică sărbătorilor, experții subliniază că șampania oferă avantaje nutriționale surprinzătoare în comparație cu alte băuturi alcoolice, cu condiția unui consum moderat.

Unul dintre principalele beneficii rezidă în conținutul redus de zahăr, ușor de identificat prin terminologia de pe etichetă. Variantele Brut Nature sau Ultra Brut sunt cele mai „curate”, având sub 3 grame de zahăr pe litru, în timp ce varianta clasică Brut conține aproximativ 2 grame de zahăr per pahar. Specialiștii avertizează că nuanța lichidului nu indică nivelul de îndulcire, ci procesul de maturare, și recomandă aceste sortimente seci persoanelor care își monitorizează aportul caloric.

De altfel, șampania este preferata multor vedete tocmai datorită densității calorice scăzute. Un pahar standard furnizează între 80 și 90 de calorii, mult mai puțin decât cocktailurile complexe precum Piña Colada, care pot depăși 250 de calorii. În plus, prezența strugurilor roșii în procesul de producție (Pinot Noir și Pinot Meunier) aduce un aport prețios de polifenoli. Acești antioxidanți, asociați de regulă cu vinul roșu, sunt recunoscuți pentru reducerea inflamațiilor și susținerea sănătății cardiovasculare.

Comparativ cu alte vinuri spumante, șampania și cava tind să fie mai puțin dulci datorită fermentării în sticlă, spre deosebire de prosecco, care este fermentat în tancuri și are adesea un profil mai zaharat. Totuși, calitățile nutriționale ale șampaniei pot fi rapid compromise dacă este utilizată în cocktailuri precum Bellini sau Kir Royale, care adaugă zeci de calorii prin sucuri și lichioruri. O alternativă mai sănătoasă propusă de experți este infuzarea șampaniei brute cu fructe proaspete.

Dincolo de compoziția chimică, șampania joacă un rol psihologic fundamental. Ritualul toastului de Anul Nou declanșează „efectul noului început”, un mecanism mental care stimulează speranța și coeziunea socială. Astfel, paharul de șampanie devine mai mult decât o băutură; este un simbol universal al optimismului și al posibilității de a o lua de la capăt în fiecare an.