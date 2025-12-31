„A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Multumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă. Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice şi să revăd pe toată lumea. La mulţi ani, 2026”, a spus Nadia Comăneci într-un mesaj postat în social media.

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.