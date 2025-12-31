Traseul montan care asigură accesul către altitudinile mari din stațiunea Parâng a devenit scena unui incident riscant, după ce un autoturism a pătruns pe un sector de drum închis circulației rutiere pe timp de iarnă. Deși zona din proximitatea Cabanei Rusu este rezervată exclusiv activităților recreative, fiind frecventată intens de copii cu sănii, prezența mașinii a creat un pericol iminent de accidentare gravă. Riscul ca o sanie să ajungă sub roțile vehiculului a fost unul real, având în vedere destinația sezonieră a acestui traseu.

În replică, mai mulți turiști au reclamat deficiențe majore în ceea ce privește informarea publicului, susținând că zona nu beneficiază de o semnalizare corespunzătoare. Aceștia afirmă că lipsa unor indicatoare clare de restricție face ca unii șoferi să ajungă pe drumul transformat în pârtie fără a conștientiza interdicția. Dincolo de responsabilitatea individuală a conducătorilor auto, vizitatorii atrag atenția că administratorii stațiunii au datoria de a marca vizibil regulile de acces pentru a preveni astfel de situații.

Parângul rămâne una dintre cele mai populare destinații din Valea Jiului, însă acest eveniment subliniază necesitatea unei gestionări mai riguroase a siguranței. Absența unor informații explicite privind zonele pietonale și cele auto poate transforma rapid o zi de vacanță într-un pericol major pentru toți turiștii aflați pe munte.