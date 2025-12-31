Mesajul de Anul Nou care agită apele în Pacific. Xi Jinping declară reunificarea Chinei cu Taiwanul

Xi Jinping, președintele Chinei. Foto/Profimedia
Liderul de la Beijing, Xi Jinping, a transmis un mesaj de o fermitate fără precedent în prag de 2026, declarând că „reunificarea patriei” cu Taiwanul este un proces istoric inevitabil și „de neoprit”. Declarația, care pune accent pe „legătura de sânge” dintre locuitorii de pe cele două maluri ale strâmtorii, a fost lansată la scurt timp după o nouă serie de exerciții militare de amploare desfășurate de China în jurul insulei. 

Liderul chinez Xi Jinping a afirmat, în discursul său de Anul Nou transmis prin agenția Xinhua, că reunificarea Chinei reprezintă „un trend al vremurilor” și o evoluție istorică imposibil de oprit. În acest context, el a declarat ferm că „reunificarea patriei noastre este de neoprit”, consolidând astfel poziția oficială a Beijingului față de Taiwan, teritoriu pe care China îl consideră parte integrantă a propriei suveranități.

Acest mesaj a fost lansat la doar câteva ore după ce autoritățile chineze au anunțat încheierea „cu succes” a unor exerciții militare de amploare în jurul insulei, manevre care au inclus simulări de blocadă a porturilor și atacuri cu foc real.

Totodată, președintele chinez a încercat să echilibreze tonul autoritar afirmând că Beijingul rămâne deschis cooperării internaționale și promovării păcii globale.

Xi Jinping a susținut că „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei”, subliniind disponibilitatea țării de a colabora cu toate statele pentru dezvoltarea mondială și exercitarea unui rol constructiv pe scena internațională.