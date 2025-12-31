Liderul chinez Xi Jinping a afirmat, în discursul său de Anul Nou transmis prin agenția Xinhua, că reunificarea Chinei reprezintă „un trend al vremurilor” și o evoluție istorică imposibil de oprit. În acest context, el a declarat ferm că „reunificarea patriei noastre este de neoprit”, consolidând astfel poziția oficială a Beijingului față de Taiwan, teritoriu pe care China îl consideră parte integrantă a propriei suveranități.

Acest mesaj a fost lansat la doar câteva ore după ce autoritățile chineze au anunțat încheierea „cu succes” a unor exerciții militare de amploare în jurul insulei, manevre care au inclus simulări de blocadă a porturilor și atacuri cu foc real.

Totodată, președintele chinez a încercat să echilibreze tonul autoritar afirmând că Beijingul rămâne deschis cooperării internaționale și promovării păcii globale.

Xi Jinping a susținut că „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei”, subliniind disponibilitatea țării de a colabora cu toate statele pentru dezvoltarea mondială și exercitarea unui rol constructiv pe scena internațională.