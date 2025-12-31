Incendiu într-un restaurant din Oradea, chiar înainte de Revelion. Sistemul de ventilaţie a luat foc

Panică într-un restaurant din Oradea, după ce un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, la sistemul de ventilație din exteriorul localului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. 

Incendiul s-a produs la un restaurant situat pe strada Aleea Ştrandului, din municipiul Oradea, la faţa locului intervenind pompierii Detaşamentului 1 Oradea.

”La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la sistemul de ventilaţie din exteriorul localului. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă  Judeţean”, anunţă ISU Bihor.

Potrivit reprezentanților instituției, focul s-a manifestat exclusiv în exteriorul clădirii şi nu a produs pagube materiale semnificative, activitatea localului nefiind afectată.

În momentul publicării acestei știri, incendiul a fost lichidat, autorităţile informând că nu există victime.