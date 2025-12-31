Poliția Română a desfășurat o amplă operațiune de repatriere la finalul anului 2025, reușind extrădarea a șapte indivizi urmăriți internațional pentru infracțiuni de o gravitate deosebită, precum traficul de minori, traficul de persoane și crima organizată. Printre cei aduși în țară se remarcă Marian Chirilă Plugaru, cunoscut sub porecla „Căpcăunul”, un raket de 44 de ani preluat din Franța. Acesta are de ispășit o condamnare definitivă de 12 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă, capturarea sa fiind rezultatul unei colaborări strânse între autoritățile române și partenerii externi.

Eforturile de cooperare judiciară au vizat și alte state europene, din Germania și Spania fiind repatriați doi tineri condamnați la pedepse de până la 3 ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere și fiscale. În cursul zilei de 30 decembrie, eforturile s-au concentrat pe aducerea din Marea Britanie a două femei din Gorj, ambele implicate în rețele de proxenetism și trafic de minori, una dintre acestea figurând pe lista „most wanted” a autorităților române.

Simultan, au fost puse în executare mandate de arestare preventivă pentru un bărbat de 29 de ani adus din Italia, acuzat de proxenetism, și pentru un tânăr din Iași escortat din Spania sub acuzația de trafic de droguri. Imediat după sosirea pe teritoriul național, toate cele șapte persoane au fost introduse în unități de detenție pentru a-și începe executarea sentințelor sau pentru a fi prezentate instanțelor în vederea continuării procedurilor judiciare.