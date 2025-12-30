Administratorul unei firme din Arad, trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunțat că, la data de 29 decembrie, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a administratorului, după ce ancheta a arătat că firma pe care o conducea ar fi extras nisip și pietriș fără a deține permis sau licență de concesiune, așa cum prevede Legea Minelor.

Pe lângă exploatarea neautorizată, anchetatorii susțin că inculpatul nu și-ar fi îndeplinit nici obligațiile legale privind refacerea mediului. Mai exact, acesta este acuzat că nu a desființat lucrările realizate și nu a readus terenurile afectate la starea inițială, în termenul stabilit de autoritățile competente, încălcând astfel legislația privind evaluarea impactului asupra mediului.

Conform datelor din rechizitoriu, activitățile miniere s-ar fi desfășurat fără avizele necesare, iar după încheierea exploatării, suprafețele afectate nu ar fi fost reabilitate, deși exista această obligație expres prevăzută de lege.

Dosarul cauzei, împreună cu rechizitoriul, a fost înaintat Judecătoriei Arad, instanță care urmează să se pronunțe asupra vinovăției administratorului și asupra eventualelor sancțiuni ce pot fi dispuse.