Arad: administrator de firmă, trimis în judecată pentru exploatarea ilegală de nisip și pietriș

Nisip și pietriș
Nisip și pietriș

Un administrator al unei societăți comerciale din județul Arad a fost deferit justiției, fiind acuzat că a desfășurat activități de exploatare a agregatelor minerale fără respectarea cadrului legal. Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc pe parcursul anului 2022, în mai multe zone din localitatea Vladimirescu.

Administratorul unei firme din Arad, trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunțat că, la data de 29 decembrie, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a administratorului, după ce ancheta a arătat că firma pe care o conducea ar fi extras nisip și pietriș fără a deține permis sau licență de concesiune, așa cum prevede Legea Minelor.

Pe lângă exploatarea neautorizată, anchetatorii susțin că inculpatul nu și-ar fi îndeplinit nici obligațiile legale privind refacerea mediului. Mai exact, acesta este acuzat că nu a desființat lucrările realizate și nu a readus terenurile afectate la starea inițială, în termenul stabilit de autoritățile competente, încălcând astfel legislația privind evaluarea impactului asupra mediului.

Conform datelor din rechizitoriu, activitățile miniere s-ar fi desfășurat fără avizele necesare, iar după încheierea exploatării, suprafețele afectate nu ar fi fost reabilitate, deși exista această obligație expres prevăzută de lege.

Dosarul cauzei, împreună cu rechizitoriul, a fost înaintat Judecătoriei Arad, instanță care urmează să se pronunțe asupra vinovăției administratorului și asupra eventualelor sancțiuni ce pot fi dispuse.