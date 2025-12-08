Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat, luni, că poliţiştii cercetează două persoane pentru comiterea unor infracţiuni de furt şi criminalitate informatică.

”La data de 3 noiembrie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi sustras cardul unui bărbat, iar ulterior, folosindu-se de acesta, ar fi efectuat 33 de operaţiuni financiare, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei. Totodată, persoanele ar mai fi încercat să efectueze alte 24 de tranzacţii, în valoare de încă 20.000 de lei, însă acestea nu s-au finalizat”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi tentativă la acces ilegal la un sistem informatic.

Anchetatorii au reuşit în urma investigaţiilor să identifice persoanele bănuite de comiterea faptelor. Este vorba de un bărbat de 48 de ani şi de o femeie de 45 de ani, ambii din Slatina.

Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa celor două persoane şi au ridicat mai multe probe. Bărbatul şi femeia au fost reţinuţi pentru 24 de ore.