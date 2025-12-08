„Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, fără doar și poate. Am pierdut o bătălie și trebuie să fim sinceri cu noi înșine: putem mai mult. E clar că bazinul reformist, care susține și USR-ul, a votat majoritar cu Ciprian Ciucu, primar în funcție”, a afirmat Fritz, într-o conferință de presă.

După ce a susținut că a înțeles mesajul electoratului, liderul reziștilor a ținut să precizeze: „Pentru cine ne cântă prohodul, vă spun că nu vă facem favoarea de a ne lua adio.”

Dominic Fritz a precizat că, la nivelul conducerii, se va face o analiză privind rezultatele alegerilor de la Capitală, pentru ca ulterior, într-o postare separată pe Facebook, să anunțe că în februarie se va organiza un congres.

Reziștii din eșalonul doi, dar și cei epurați, sar la gâtul conducerii