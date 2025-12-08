„Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, fără doar și poate. Am pierdut o bătălie și trebuie să fim sinceri cu noi înșine: putem mai mult. E clar că bazinul reformist, care susține și USR-ul, a votat majoritar cu Ciprian Ciucu, primar în funcție”, a afirmat Fritz, într-o conferință de presă.
După ce a susținut că a înțeles mesajul electoratului, liderul reziștilor a ținut să precizeze: „Pentru cine ne cântă prohodul, vă spun că nu vă facem favoarea de a ne lua adio.”
Dominic Fritz a precizat că, la nivelul conducerii, se va face o analiză privind rezultatele alegerilor de la Capitală, pentru ca ulterior, într-o postare separată pe Facebook, să anunțe că în februarie se va organiza un congres.
Reziștii din eșalonul doi, dar și cei epurați, sar la gâtul conducerii
O serie de politicieni care nu se mai regăsesc în actuala conducere a USR, cum ar fi Cristina Prună, au transmis mesaje clare de reformare.
„Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.”