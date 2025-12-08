Acesta a mai susținut că Gelu Vișan „a fost infiltrat peste tot pe unde s-a dus” și „a încercat să distrugă” inclusiv la postul de televiziune Realitatea. Zidaru afirmă că fostul politician ar fi fost văzut la un eveniment de la Alba Iulia, pe scenă alături de Călin Georgescu, lucru care, în opinia sa, „pătează imaginea” acestuia.

„Deci la domnul Becali nu pot să am mari pretenții pentru că nu a fost familiar cu această mișcare, însă m-a mirat faptul că un om ca Gelu Vișan, pe care voi l-ați ținut aproape și ați crezut că e un om de omenie, iar și noi l-am pus la masă și l-am omenit de fiecare dată, a încercat acest boicot împotriva doamnei Anca Alexandrescu și împotriva valului suveranist.

Să încerci să faci o așa mârșăvie, să încerci să strângi semnături pentru PSD, să încerci să te duci prin sectorul 4 să vorbești cu oamenii pe care îi cunoșteai să voteze PSD și că Băluță e cel mai tare, mi se pare o trădare înaltă. Mie îmi pare rău, probabil chestia asta o va păți și domnul Călin Georgescu.

Și eu am aflat târziu, mi-au venit actele acum 6 zile, nu am vrut să discut despre asta. Dar să ții un om care a fost grațiat de către președintele Emil Constantinescu pentru tentativă de viol asupra unei minore mi se pare prea mult.

Eu cred că ceea ce a făcut Gelu Vișan este cea mai mare trădare din istorie pe sub masă, adică să boicotezi niște oameni la care ai fost invitat, te-au omenit, te-au pus la masă, nu au știut cum să te mai ajute, mi se pare prea mult.

Gelu Vișan a fost infiltrat peste tot pe unde s-a dus, pe acolo a făcut distrugere. A fost infiltrat și la dvs. la Realitatea, a încercat să vă distrugă.

Acum lucrează probabil la cazul domnului Georgescu, pentru că multă lume a fost oripilată când la Alba Iulia multă lume l-a văzut pe scenă alături de Călin Georgescu, deși oamenii, pe bună dreptate, îi pătează imaginea domnului Georgescu.

Domnul Georgescu este un om, un domn, nu un fost violator grațiat. Nu știu ce legătură au, probabil apartamentul ăla trebuie să îl renoveze, banii, vă dați seama.”, a declarat Virgil Alexandru Zidaru, alias Makaveli.