Dr. Dragoș Romanescu
Cancerul hepatic apare cel mai frecvent la pacienții cu ciroză hepatică, indicația de tratament pentru acest tip de neoplazie fiind stabilită de comisia oncologică multidisciplinară, așa-numitul Tumor Board. Tratamentul pentru cancer hepatic este multimodal și, în funcție de caz, poate include intervenție chirurgicală, chiar transplant hepatic, radioterapie, proceduri de oncologie intervențională, imunoterapie și terapii țintite.

Atunci când există indicație pentru tratamentul chirurgical, medicul poate recomanda diferite tehnici chirurgicale, printre care hepatectomia sau transplantul hepatic cu ficat întreg sau cu hemificat. Astfel de intervenții pot fi realizate prin abord clasic, deschis, dar abordarea modernăeste minim invazivă, atunci când este posibil, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, cu multiple avantaje pentru pacienți.

Care sunt opțiunile de tratament pentru cancerul de ficat, când sunt acestea indicate și ce implică,aflăm de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

