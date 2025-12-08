Atunci când există indicație pentru tratamentul chirurgical, medicul poate recomanda diferite tehnici chirurgicale, printre care hepatectomia sau transplantul hepatic cu ficat întreg sau cu hemificat. Astfel de intervenții pot fi realizate prin abord clasic, deschis, dar abordarea modernăeste minim invazivă, atunci când este posibil, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, cu multiple avantaje pentru pacienți.

Care sunt opțiunile de tratament pentru cancerul de ficat, când sunt acestea indicate și ce implică,aflăm de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

