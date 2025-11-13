Prin chirurgie robotică, medicul operator poate efectua mișcări sigure și de maximă precizie, brațele articulate ale robotului eliminând tremorul fiziologic al mâinii umane. Robotul oferă posibilitatea de a interveni în spații anatomice greu accesibile, precum pelvisul, și oferă o imagine tridimensională a câmpului operator, de înaltă definiție și mărită de până la zece ori. În plus, inciziile sunt foarte mici, riscul de complicații redus, recuperarea rapidă și spitalizarea de scurtă durată.

Chirurgia robotică este o opțiune sigură și precisă pentru tratamentul tuturor afecțiunilor ce pot fi rezolvate prin chirurgie laparoscopică: cancerul colorectal, în special pentru localizările rectale joase, defectele peretelui abdominal, alte intervenții la nivelul tubului digestiv, dar și pentru tratamentul unor afecțiuni din sfera ginecologică și urologică.

Când este indicată chirurgia robotică, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

