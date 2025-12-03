„Nu putem discuta despre apă menajeră, este nămol, de aceea nici nu a fost introdusă în nicio stație de epurare. Este precum nămolul de la Techirghiol”, a declarat ministrul.

Stare de alertă în cinci unități sanitare

Potrivit lui Rogobete, situația este extrem de gravă: „Este stare de alertă în cinci unități sanitare care nu au apă. Inițial au fost 72 de ore de întrerupere, dar apoi starea s-a prelungit până luni, inclusiv. Vorbim de 400 de pacienți internați.

Cei care aveau nevoie de intervenții chirurgicale sau tratamente avansate au fost transferați către Ploiești. „Toate spitalele au fost alimentate cu apă menajeră și potabilă din cisterne”, a precizat ministrul.

Scenariu de coșmar pentru Spitalul Județean Ploiești

Rogobete a atras atenția că situația este „delicată și complicată” și a invocat scenariul producerii unui eveniment major. „Dacă în această perioadă, până luni, avem un accident cu victime multiple în regiune, singurul spital care le poate prelua este Spitalul Județean din Ploiești. Ori acesta este deja supraglomerat cu pacienții trimiși de la spitalele rămase fără apă.”

În ciuda gravității situației, Rogobete a subliniat că „nu se impune o stare de urgență medicală în județul Prahova”.