Ministrul Sănătății, semnal de alarmă în urma crizei de apă din Prahova: „Nu vorbim de apă menajeră, e nămol ca la Techirghiol”

Rogobete a precizat că a cerut analize ale DSP
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă asupra riscurilor multiple pentru sistemul sanitar, după întreruperea alimentării cu apă a mai multor spitale din județele Prahova și Dâmbovița. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a avertizat că apa din lacul Paltinu are, în acest moment, consistența nămolului.

„Nu putem discuta despre apă menajeră, este nămol, de aceea nici nu a fost introdusă în nicio stație de epurare. Este precum nămolul de la Techirghiol”, a declarat ministrul.

Stare de alertă în cinci unități sanitare

Potrivit lui Rogobete, situația este extrem de gravă: „Este stare de alertă în cinci unități sanitare care nu au apă. Inițial au fost 72 de ore de întrerupere, dar apoi starea s-a prelungit până luni, inclusiv. Vorbim de 400 de pacienți internați.

Cei care aveau nevoie de intervenții chirurgicale sau tratamente avansate au fost transferați către Ploiești. „Toate spitalele au fost alimentate cu apă menajeră și potabilă din cisterne”, a precizat ministrul.

Scenariu de coșmar pentru Spitalul Județean Ploiești

Rogobete a atras atenția că situația este „delicată și complicată” și a invocat scenariul producerii unui eveniment major. „Dacă în această perioadă, până luni, avem un accident cu victime multiple în regiune, singurul spital care le poate prelua este Spitalul Județean din Ploiești. Ori acesta este deja supraglomerat cu pacienții trimiși de la spitalele rămase fără apă.”

În ciuda gravității situației, Rogobete a subliniat că „nu se impune o stare de urgență medicală în județul Prahova”.