Metoda modernă prin care sunt aspirate cheagurile de sânge

Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională din Spitalul Clinic SANADOR
Tromboza venoasă profundă poate fi tratată modern, cu ajutorul unor echipamente și tehnologii de ultimă generație, precum sistemul pentru trombectomie AngioJet. Acesta permite aspirarea cheagurilor de sânge, după ce au fost administrate trombolitice în vederea fluidizării sângelui. În acest mod, fluxul de sânge este restabilit, iar manifestările clinice ameliorate semnificativ.

Aspirarea cheagurilor cu sistemul AngioJet este realizată în laboratorul de cateterism, de medici cardiologi cu competențe în cardiologie intervențională. Fiind o tehnică minim invazivă, avantajele pentru pacienți sunt importante. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, pacienții cu tromboză venoasă profundă trebuie să se adreseze unor centre specializate, în care să aibă acces la toate tipurile de tratamente, în funcție de indicație.

Aflați mai mult despre tromboaspirația cu sistemul AngioJet, când este indicat acest tip de tratament, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională din Spitalul Clinic SANADOR.

