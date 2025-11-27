Aspirarea cheagurilor cu sistemul AngioJet este realizată în laboratorul de cateterism, de medici cardiologi cu competențe în cardiologie intervențională. Fiind o tehnică minim invazivă, avantajele pentru pacienți sunt importante. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, pacienții cu tromboză venoasă profundă trebuie să se adreseze unor centre specializate, în care să aibă acces la toate tipurile de tratamente, în funcție de indicație.

Aflați mai mult despre tromboaspirația cu sistemul AngioJet, când este indicat acest tip de tratament, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională din Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.