Cum apare cancerul la stomac

Pentru un diagnostic exact, medicul gastroenterolog va indica mai multe analize și investigații, inclusiv o endoscopie digestivă superioară, care permite și prelevarea de țesut pentru biopsie de la nivelul unei eventuale leziuni. Tratamentul este personalizat pentru fiecare caz în parte și ia în calcul stadiul și severitatea bolii, dar și starea generală de sănătate a pacientului.

Care sunt semnele și simptomele cancerului gastric, cum se stabilește diagnosticul și ce implică tratamentul, aflăm de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie la SANADOR.

