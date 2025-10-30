Cum apare cancerul la stomac

Cancerul la stomac este o afecțiune gravă, care în stadiile incipiente poate să nu prezinte semne și simptome specifice. De aceea, cele mai multe cazuri sunt depistate în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate. Pacienții cu cancer gastric se pot confrunta cu dureri de stomac, arsuri în piept, diaree sau constipație, stări de balonare, senzație de sațietate imediată, oboseală accentuată, melenă și chiar scădere în greutate neexplicabilă.

Pentru un diagnostic exact, medicul gastroenterolog va indica mai multe analize și investigații, inclusiv o endoscopie digestivă superioară, care permite și prelevarea de țesut pentru biopsie de la nivelul unei eventuale leziuni. Tratamentul este personalizat pentru fiecare caz în parte și ia în calcul stadiul și severitatea bolii, dar și starea generală de sănătate a pacientului.

Care sunt semnele și simptomele cancerului gastric, cum se stabilește diagnosticul și ce implică tratamentul, aflăm de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie la SANADOR.

