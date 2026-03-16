Ministrul Sănătății, despre bugetul pentru anul 2026: ”Este la limită, dar ne permite să mergem mai departe cu reformele începute”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a delarat, luni seară, că bugetul pentru anul 2026 ”este la limită”, dar permite continuara mai multor programe şi reforme.

”Voi spune foarte direct: bugetul este la limită. Dar este un buget care ne permite să mergem mai departe cu reformele începute. Suma alocată pentru 2026 este mai mică decât cea prevăzută la începutul anului 2025, dar este mai mare cu aproximativ 3,5 miliarde de lei faţă de execuţia anului trecut. Această diferenţă pozitivă ne permite să pornim programe esenţiale pentru sănătatea publică din România”, a scris ministru Sănătăţii pe Facebook.

De asemenea, șeful de la Sănătate a menționat că încep Programele Naţionale de Screening şi Prevenţie pentru neonatologie, cancerul de sân, cancerul de col uterin şi cancerul colorectal.

”În paralel, Ministerul Sănătăţii are în acest moment o execuţie de 88% din fondurile PNRR, iar finalizarea investiţiilor rămâne o prioritate majoră pentru mine şi pentru echipa Ministerului. Sunt proiecte care schimbă infrastructura medicală din România şi care trebuie duse până la capăt. Am crescut şi alocările pentru Programele Naţionale de Acţiuni Prioritare — ATI, AVC, neonatologie, arşi gravi şi alte domenii critice. În 2026 ajungem la un buget record de 475 de milioane de lei, o creştere de peste 35% faţă de anul trecut, cea mai mare alocare din ultimii 10 ani pentru aceste programe vitale. Asta înseamnă resurse mai corect distribuite către spitalele de urgenţă şi capacitate mai bună de răspuns acolo unde presiunea este cea mai mare”, a mai transmis acesta.

În plus, oficialul a reiterat ideea că va fi nvoie de o rectificare bugetară suplimentară până la finalul anului: ”În acelaşi timp, este corect să spunem lucrurile aşa cum sunt: acest buget va avea nevoie de o rectificare pozitivă la mijlocul anului. Sănătatea nu poate funcţiona la limită”.

”Cu sumele alocate acum vom porni toate programele naţionale de sănătate. Dar pentru ca ele să funcţioneze corect şi pentru ca spitalele să aibă predictibilitate, bugetul va trebui suplimentat pe parcursul anului pentru ca este vizibil insuficient”, a conchis Alexandru Rogobete.