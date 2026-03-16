Creștere semnificativă a numărului de accidente cu trotinete electrice. Ministrul Sănătăţii: ”2.751 de oameni au ajuns anul trecut la urgenţă”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni, o creştere semnificativă a numărului de accidente cu trotinete electrice, subliniind că în anul 2025, 2.751 de oameni au ajuns la Urgență.

”2.751 de oameni au ajuns anul trecut la urgenţă după accidente cu trotinete electrice. Cele mai multe cazuri sunt în rândul tinerilor: 646 de pacienţi sub 20 de ani în 2024. În 2025, numărul a ajuns la 1.611. Pentru medicii din serviciile de urgenţă, înseamnă traumatisme serioase, intervenţii chirurgicale, iar pentru pacienţi, perioade lungi de recuperare”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Rogobete a subliniat că datele centralizate la nivel naţional de Direcţia de Medicină de Urgenţă din Ministerul Sǎnǎtǎţii arată o creştere semnificativă a acestor accidente.

Potrivit lui, în 2024, 1.491 de persoane au fost tratate în unităţile de primiri urgenţe după accidente cu trotinete electrice, iar 190 au avut nevoie de intervenţii chirurgicale.

În 2025, numărul celor care s-au prezentat la Urgenţă a crescut la 2.751 de pacienţi, dintre care 354 au necesitat intervenţii chirurgicale. Au fost înregistrate şi 2 decese.

Totodată, oficialul a precizat că chiar şi în primele luni din 2026, sunt deja 89 de prezentări în UPU, dintre care 9 au necesitat intervenţii chirurgicale.

”Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în oraşe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenţie şi prudenţă în utilizarea lor, poate chiar şi de reguli mai clare în utilizarea lor. Uneori, o clipă de atenţie poate face diferenţa între un drum obişnuit şi o vizită la urgenţă”, a mai spus ministrul Rogobete.