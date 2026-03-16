Tratamente stomatologice gratuite în spitalele publice: anunțul ministrului Sănătății
Alexandru Rogobete/ Facebook
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că odată cu aprobarea bugetului de stat pe acest an se va aproba şi programul AP-STOMA, prin care Ministerul Sănătăţii va finanţa cabinete stomatologice în spitalele publice.
Prezent, luni, la inaungurarea unui centru destinat sănătăţii mintale a tinerilor, Alexandru Rogobete a vorbit despre programul AP-STOMA, prin care Ministerul Sănătăţii va asigura în mod direct finanţare pentru cabinete medicale care să furncţioneze în unităţi sanitare publice.
Potrivit ministrului, programul urmează să fie aprobat „în curînd, odată cu aprobarea bugetului”.
Prin programul AP-STOMA, tratamentele stomatologie acordate în spitalele publice vor fi finanţate de Ministerul Sănătăţii. Vorbim aici despre intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală.
Acest program este destinat atât copiilor, cât şi adulţilor, a precizat Rogobete.
