Lovitură de teatru în comisiile parlamentare: „Pachetul Social” al PSD a primit aviz favorabil cu ajutorul UDMR și AUR. PNL și USR au votat împotrivă

Sursă: Realitatea PLUS

O alianță parlamentară neașteptată a reușit să treacă luni seară, în cadrul comisiilor de specialitate, amendamentul cheie depus de PSD la Legea Bugetului, cunoscut sub numele de „Pachetul Social”. Deși conducerea PNL impusese o disciplină de fier membrilor săi, forțele de opoziție și partenerii din UDMR s-au raliat propunerii social-democrate, lăsând tabăra liberală și USR într-o minoritate izolată.

Ce prevede amendamentul adoptat: Ajutor „one-off” și sprijin pentru dizabilități

Amendamentul, susținut puternic de deputatul PSD Manole în cadrul dezbaterilor, vizează alocarea unor sume suplimentare menite să atenueze efectele inflației asupra celor mai vulnerabili români. Conform datelor prezentate în comisie, acest surplus bugetar va acoperi:

Plăți „one-off” (ajutor unic): Destinate tuturor pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei, incluzând atât beneficiarii din sistemul public, cât și pe cei din MAI și MApN.

Copii cu dizabilități: O creștere semnificativă a beneficiilor și prestațiilor sociale.

Familii monoparentale: Fonduri suplimentare pentru sprijinirea părinților singuri.

O nouă majoritate în Parlament: 53 de voturi pentru „Pachetul Social”

Momentul votului a relevat o reconfigurare a forțelor politice sub presiunea pachetului social. Amendamentul a primit aviz favorabil cu un total de 53 de voturi „pentru”, asigurate de parlamentarii PSD, UDMR și AUR.

Interesant este faptul că, în ciuda tensiunilor dintre aceste formațiuni, miza protecției sociale a creat un front comun împotriva liniei de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan. De cealaltă parte, parlamentarii PNL și USR s-au opus măsurii, refuzând să voteze amendamentul pe motiv că acesta ar pune presiune pe deficitul bugetar deja fragil.

Contextul unei crize de proporții în Coaliție

Acest vot reprezintă o sfidare directă la adresa deciziei PNL de a bloca orice modificare neagreată în prealabil. Prin obținerea avizului favorabil în comisii, PSD demonstrează că poate construi majorități alternative în Parlament, punând în pericol nu doar stabilitatea Executivului, ci și strategia fiscală a premierului Bolojan.

Scorul de 53 la 0 (sau cu abțineri din partea PNL/USR) arată că PSD a reușit să izoleze argumentele tehnocratice ale liberalilor în favoarea unui discurs axat pe solidaritate, pregătind terenul pentru o bătălie finală în plenul reunit al Parlamentului.

Succesul acestui amendament pune PNL într-o poziție imposibilă: fie acceptă deficitul mai mare, fie riscă să voteze împotriva pensionarilor și a copiilor cu dizabilități în ședința de plen, un gest cu un cost electoral imens.