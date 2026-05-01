Descoperire șocantă în Ilfov. Militar găsit mort la câteva zile după ce fusese dat dispărut

Sursă: realitatea.net

Un caz care a stârnit numeroase întrebări este în atenția autorităților, după ce un militar dispărut de câteva zile a fost găsit fără viață în județul Ilfov. Bărbatul fusese dat dispărut de soție, iar căutările s-au încheiat tragic chiar de 1 mai.

Dispariție urmată de o descoperire tragică

Potrivit informațiilor disponibile, militarul a fost găsit decedat vineri, după ce familia alertase autoritățile în legătură cu dispariția sa. Circumstanțele în care acesta a dispărut, dar și cele în care a fost găsit, sunt încă neclare.

Cazul a fost preluat de anchetatori, care au început verificările imediat după confirmarea decesului.

Dosar penal pentru moarte suspectă

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, procedură standard în astfel de situații, atunci când cauza decesului nu este evidentă de la început.

Surse apropiate anchetei susțin că sunt analizate mai multe ipoteze, inclusiv varianta unei sinucideri. Totuși, până în acest moment, această posibilitate nu a fost confirmată oficial.

Ancheta continuă

În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în zilele care au precedat dispariția și moartea militarului. Sunt analizate toate pistele, iar rezultatele expertizelor medico-legale urmează să aducă mai multă claritate în acest caz.

Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.