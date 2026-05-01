Revoltă la Sulina după ce zeci de pisici îngrijite de angajați au fost ucise prin otrăvire: „Este un gest de o cruzime greu de imaginat”

Descoperire care a stârnit revoltă în Sulina. Aproximativ 20 de pisici care trăiau în curtea Administrația Zonei Libere Sulina au fost găsite moarte, în apropierea bazinului mare, acolo unde sunt acostate navele ARSVOM.

Animalele erau îngrijite de angajați de aproape trei ani și deveniseră, în timp, parte din locul în care aceștia își desfășoară activitatea zilnică. Potrivit celor care le hrăneau, nu există indicii că ar fi fost vorba despre o boală.

Zeci de pisici, otrăvite la Sulina

„Am fost în concediu săptămâna aceasta, iar când am revenit la tură, colegii m-au anunțat că au găsit 15-20 de pisici moarte. Din discuțiile purtate cu veterinarii și cu alte persoane, nu pare să fie vorba despre o boală. Pisicile au fost omorâte prin otrăvire. De trei ani le hrănim și avem grijă de ele"

Mărturia vine de la un ofițer de pe o navă de salvare, care spune că impactul asupra celor implicați este puternic. Locul în care au fost găsite animalele este unul fără pază permanentă, unde pot intra și persoane din afara instituției.

„Este o zonă liberă, deschisă, fără pază. Vine lumea la pescuit, intră diverse persoane. Nu știm cine ar fi putut face așa ceva, dar este un gest de o cruzime greu de imaginat", a declarat acesta, conform presei locale.

Accesul liber face dificilă identificarea rapidă a unei persoane responsabile.

Cei care au avut grijă de animale cer acum o investigație clară, pentru a stabili ce s-a întâmplat și cine se face vinovat. Cazul ridică semne de întrebare legate de protecția animalelor fără stăpân, dar și de responsabilitatea autorităților în astfel de situații.