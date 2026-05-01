De ce unele benzinării din România au rămas temporar fără carburant. OMV Petrom explică situația

Unele stații de alimentare din România pot rămâne temporar fără benzină sau motorină, pe fondul creșterii cererii. Reprezentanții OMV Petrom spun însă că situațiile sunt punctuale și de scurtă durată, iar realimentarea se face rapid.

În paralel, specialiștii din domeniu atrag atenția că piața carburanților este într-o perioadă tensionată, iar efectele se văd deja la pompă. Potrivit companiei, creșterea cererii este principalul motiv pentru care anumite stații rămân temporar fără produse.

Explicațiile Agerpres

„În unele staţii pot apărea temporar situaţii de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale şi de scurtă durată, staţiile fiind realimentate rapid. Preţurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuţie, cât şi în activitatea de rafinare, precum şi avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluţie a generat o creştere accelerată a cererii” , au transmis reprezentanții OMG pentru Agerpres.

Grupul operează aproximativ 780 de benzinării în România și în regiune, sub brandurile OMV și Petrom.

În ultimele zile, mai mulți șoferi au publicat imagini cu stații în care carburanții lipseau temporar. Aceste situații au alimentat îngrijorarea privind o posibilă criză, însă datele din piață indică mai degrabă blocaje locale, nu o lipsă generalizată.