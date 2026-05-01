UE introduce reguli draconice pentru șoferi. Sistemele care „te citesc” la volan devin obligatorii pentru mașinile noi

Începând din vara anului 2026, modul în care oamenii vor conduce se schimbă radical. Uniunea Europeană introduce o serie de reguli noi care obligă producătorii auto să echipeze toate mașinile noi cu sisteme capabile să monitorizeze în timp real comportamentul șoferului.

Oficial , măsurile sunt gândite pentru creșterea siguranței rutiere, însă impactul lor deschide o dezbatere amplă despre control, responsabilitate și limitele tehnologiei.

Noile sisteme, cunoscute sub denumirea ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), folosesc camere montate în interiorul vehiculului pentru a analiza constant atenția șoferului. Practic, mașina va urmări direcția privirii, poziția capului și reacțiile celui de la volan, încercând să detecteze momentele în care acesta este distras sau obosit.

Cum funcționează sistemele care „te citesc” la volan

Tehnologia implementată în noile modele auto merge mult mai departe decât simplele alerte clasice. Camerele și senzorii din habitaclu analizează în permanență comportamentul șoferului, iar atunci când detectează abateri — cum ar fi privirea în altă direcție pentru prea mult timp — emit avertismente sonore sau vizuale.

În paralel, alte sisteme deja introduse la nivel european, precum cele de detectare a alcoolului, pot împiedica pornirea mașinii dacă sunt identificate probleme. În anii următori, industria auto ia în calcul extinderea acestor tehnologii cu senzori capabili să monitorizeze parametri fiziologici, inclusiv pulsul sau nivelul de stres.

În situații critice, cum ar fi o posibilă problemă medicală, vehiculul ar putea reacționa autonom, reducând viteza, oprind în siguranță și alertând serviciile de urgență.

Responsabilitatea șoferului, sub lupă mai mult ca niciodată

Odată cu aceste sisteme, modul în care sunt interpretate accidentele ar putea suferi schimbări importante. Datele colectate de mașină pot oferi detalii despre comportamentul șoferului înainte de impact, iar acest lucru ar putea influența modul în care este stabilită vina.

Chiar și abateri minore — o clipă de neatenție sau o poziție incorectă a privirii — ar putea deveni elemente analizate în stabilirea responsabilității. În acest context, există temeri că șoferii ar putea fi considerați vinovați mai ușor, în timp ce companiile de asigurări ar putea folosi aceste informații în evaluarea daunelor.

Datele despre șoferi, o nouă resursă valoroasă

Un alt efect major al acestor tehnologii este cantitatea uriașă de date generată. Sistemele ADDW funcționează în timp real, iar oficial datele sunt procesate în interiorul mașinii. Cu toate acestea, direcția în care evoluează industria ridică întrebări despre modul în care aceste informații ar putea fi utilizate în viitor.

Analizele agregate ar putea arăta tipare de comportament ale șoferilor, iar concluziile ar putea influența politici publice sau chiar percepția generală asupra siguranței la volan.

Urmează reguli și mai stricte pentru șoferi

Pe măsură ce aceste tehnologii devin standard, este posibil ca legislația să evolueze și mai mult. Se discută deja despre scenarii în care șoferii ar putea fi evaluați periodic pe baza comportamentului în trafic, folosind date colectate de vehicule.

Într-un astfel de sistem, istoricul de conducere ar putea conta mai mult ca niciodată, iar abaterile repetate ar putea duce la restricții sau obligația de reevaluare.

Între siguranță și control

Oficial, toate aceste măsuri sunt introduse pentru a reduce accidentele și a salva vieți. Uniunea Europeană urmărește de ani buni scăderea drastică a numărului de victime din trafic, iar tehnologia este văzută ca principal aliat în acest demers.

Totuși, schimbarea este una majoră: mașina nu mai este doar un mijloc de transport, ci devine un sistem activ care analizează, avertizează și, uneori, intervine. Pentru mulți șoferi, această transformare marchează trecerea de la control total la o relație în care tehnologia are un cuvânt din ce în ce mai greu de spus.