Tineri îmbrăcați în haine de iarnă. Distracție în VAMĂ

Sursă: Realitatea PLUS

Deși vremea rece a dat peste cap planurile pentru minivacanța de 1 Mai, tinerii au petrecut până în zori pe terasele de la malul mării, îmbrăcați în haine de iarnă.

În Vama Veche pe vreme rece

Stațiunea Vama Veche , centrul distracției din aceste zile, a fost animată de petreceri și voie bună. Sunt așteptați în total aproximativ 40.000 de turiști în acest weekend.

Îmbrăcați în haine de iarnă, în jurul focului, cu muzică și voie bună. Așa a început distracția pentru zeci de petrecăreți veniți la Vama Veche. Frigul și ploaia nu i-a ținut departe de centrul distracției iar câțiva mai curajoși au intrat în apa rece a mării.

Și oamenii legii s-au mobilizat și au efectuat ample controale pentru a se asigura că distracția se desfășoară fără probleme.

