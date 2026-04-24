Într-o adresă transmisă vineri, DSP Argeș avertizează din nou că „APA NU ESTE DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN / APA NEPOTABILĂ!” și recomandă ca apa de la robinet să nu fie folosită pentru băut, gătit, spălat fructe și legume, igiena copiilor sau spălatul pe dinți, scrie publicația locală anchetaonline.ro.

În acest weekend, locuitorii nu vor mai avea apă deloc

Situația devine critică de vineri seară, de la ora 22:00, când stația de tratare Cerbureni va fi oprită complet. Hidroelectrica golește canalul CHE Oești pentru lucrări, iar stația nu va putea funcționa aproximativ 28 de ore.

Asta înseamnă că locuitorii din Curtea de Argeș nu vor mai avea nici măcar apa nepotabilă care curgea până acum la robinet.

Izvoarele alternative – singura soluție sigură

Primăria continuă să aducă rezervoare cu apă potabilă, iar oamenii pot folosi doar două surse sigure:

Izvorul Pod Progresul

Forajul Curtea Mănăstirii

În schimb, izvoarele Șipot și Tunel Valea Danului nu sunt sigure pentru consum.

Reabilitarea stației – abia la jumătatea lui iulie 2026

Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeș au început la finalul lunii martie și au termen de finalizare 15 iulie 2026. Până atunci, localnicii sunt nevoiți să care apa cu bidoanele, de la rezervoarele puse la dispoziție de autoritățile locale.