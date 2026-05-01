Tragedie în Statele Unite: Cinci persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic produs în Texas

Cinci persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion ușor în Texas, conform anunțului oficial făcut vineri de autoritățile locale.

O tragedie aviatică a zguduit micul oraș turistic Wimberley din Texas, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit joi noaptea. Incidentul a fost confirmat de judecătorul Ruben Becerra din comitatul Hays, care a precizat că impactul a avut loc în jurul orei 23:25, într-o zonă situată la aproximativ 64 de kilometri sud-vest de Austin. Din nefericire, nicio persoană aflată la bord nu a supraviețuit.

Detalii tehnice și ancheta autorităților aeronautice

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), aparatul de zbor implicat în accident este un model Cessna 421C. Autoritățile au confirmat că la bordul aeronavei se aflau cinci persoane în momentul prăbușirii. Pentru a stabili cauzele exacte ale catastrofei, FAA a demarat o investigație amplă în colaborare cu Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), specialiștii urmând să analizeze resturile epavei și datele de zbor disponibile.

Viteza mare la impact și siguranța altor aeronave

Informațiile preliminare furnizate de oficialii locali indică faptul că avionul se deplasa cu o viteză considerabilă în momentul în care s-a lovit de sol. Judecătorul Becerra a explicat că, din respect pentru familiile victimelor, identitatea celor cinci persoane decedate nu va fi făcută publică până când rudele apropiate nu vor fi înștiințate oficial. Un detaliu important din noaptea accidentului se referă la o a doua aeronavă care zbura în aceeași zonă, dar care a reușit să aterizeze în condiții de siguranță pe un aerodrom de lângă San Antonio.

Reacția comunității din Wimberley

Deși Wimberley este o localitate mică, cu aproximativ 3.000 de locuitori, zona este una extrem de cunoscută pentru activitățile turistice de lângă râul Blanco. În ciuda amplorii evenimentului, primarul orașului, Jim Chiles, a declarat că nu deține încă informații suplimentare despre contextul accidentului, întreaga comunicare fiind gestionată de autoritățile federale și cele ale comitatului. Incidentul rămâne sub monitorizarea strictă a anchetatorilor, în încercarea de a determina dacă tragedia a fost cauzată de o defecțiune tehnică sau de eroare umană.