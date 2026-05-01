Accident rutier pe DN 73, în județul Brașov, după ce un autoturism a intrat cu viteză în curbă
Accident rutier
Circulația rutieră pe DN 73, în județul Brașov, se desfășoară cu dificultate vineri după-amiază, în urma unui accident produs între localitățile Râșnov și Tohanul Nou. Autoritățile au impus restricții de trafic în zona incidentului pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.
Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul a avut loc în zona cunoscută drept „Groapa Sohodolului”. Un autoturism a pierdut controlul direcției la ieșirea dintr-o curbă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.
Trafic dirijat alternativ pe o singură bandă
În urma impactului, circulația pe DN 73 a fost restricționată, desfășurându-se alternativ, pe un singur sens, sub supravegherea polițiștilor rutieri. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților aflate la fața locului.
Accidentul s-a soldat cu rănirea a doi pasageri adulți, care au primit îngrijiri medicale de specialitate. Starea acestora nu a fost detaliată, însă echipajele de intervenție au acționat prompt pentru acordarea primului ajutor.
Anchetă în desfășurare
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul rutier. La finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Adaptarea vitezei la condițiile de trafic și de carosabil rămâne esențială pentru prevenirea accidentelor.
