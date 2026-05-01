O nouă sărbătoare oficială în România în luna iunie. Cine sunt românii care vor avea zi liberă?

Sursă: Realitatea.net

Începând cu anul 2026, România adaugă o nouă sărbătoare oficială în calendar: 24 iunie devine „Ziua Sătmarului”, în urma decretului de promulgare semnat de Președintele Nicușor Dan. Proiectul, inițiat pentru a onora istoria și obiceiurile județului Satu Mare, a devenit lege după ce deputații au oferit votul decisiv. Deși nu este declarată zi nelucrătoare la nivel național, legea oferă cadrul legal pentru sprijin financiar și logistic în organizarea manifestărilor culturale și artistice dedicate comunității sătmărene.

Instituirea oficială a „Zilei Sătmarului” a devenit certitudine. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a actului normativ, urmare a votului din Camera Deputaților. Această decizie consfințește data de 24 iunie drept o zi cu semnificație simbolică profundă pentru județul Satu Mare, oferind comunității locale un prilej anual de celebrare a identității proprii. Prin acest cadru legal, autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile de cultură pot colabora pentru a desfășura manifestări educaționale, religioase și culturale menite să pună în valoare patrimoniul istoric al regiunii.

Rădăcinile tradiționale și semnificația religioasă a sărbătorii

Alegerea datei de 24 iunie nu este întâmplătoare, fiind strâns legată de sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, o zi marcată cu evlavie deosebită în întreaga Transilvanie. Inițiatorul proiectului, deputatul PNL Adrian Cozma, a subliniat în expunerea de motive că această sărbătoare face parte din fibra spirituală a județului, amintind că, în urmă cu mai bine de un deceniu, Sfântul Ioan Botezătorul a fost recunoscut oficial drept patron spiritual al județului Satu Mare. Documentele care au fundamentat legea indică o continuitate istorică a celebrărilor în localitățile sătmărene, transformând tradiția religioasă într-un pilon al identității regionale actuale.

Parcursul legislativ și implementarea începând cu anul 2026

Drumul către adoptarea finală a acestui act normativ a fost unul sinuos, proiectul fiind inițial respins de Senat înainte de a ajunge pe masa deputaților pentru votul decizional. După semnarea decretului de către Nicușor Dan și publicarea ulterioară în Monitorul Oficial, legea va produce efecte concrete începând cu anul 2026. Această perioadă de tranziție este esențială pentru a permite administrațiilor locale și instituțiilor partenere, precum muzeele sau școlile, să pregătească cadrul organizatoric și bugetar necesar desfășurării evenimentelor.

Consolidarea identității regionale prin cultură și educație

Noua lege nu instituie o sărbătoare legală la nivel național, ci creează un reper calendaristic specific, menit să încurajeze societatea civilă și autoritățile să promoveze valorile tradiționale locale. Prin implicarea activă a instituțiilor de cultură și a cultelor religioase, „Ziua Sătmarului” se dorește a fi un instrument de coeziune socială care să evidențieze diversitatea și bogăția culturală a zonei. Astfel, data de 24 iunie va deveni un moment de referință pentru toți locuitorii județului, marcând oficial respectul pentru istoria și moștenirea lor spirituală.